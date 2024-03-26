Support
5 kreativa användningsområden för färgskiftande ljuskällor

1 mars 2024

Smarta färgskiftande ljuskällor är kända för sin mångsidighet, enkel styrning och miljontals ljusfärger – men vad kan du göra med alla dessa färger? Ta en titt på alla dessa innovativa sätt att få ut mesta möjliga av dina LED-färgskiftande ljuskällor.

Ställ in dynamiska scener

I Philips Hue-appen (vad vissa skulle kalla den färgskiftande belysnings-appen) kan du smidigt ändra dina lampor genom en mängd olika färger och ljusstyrkenivåer med dynamiska scener. Välj bara en färgscen som du har lagt till i Mina scener från scengalleriet och tryck på uppspelningsknappen som visas över scenkortet. Du kan till och med redigera takten den växlar från en färg till en annan genom att trycka på symbolen med tre punkter. Ge det en chans vid din nästa sammankomst och dekorera festen med dynamiska scener!

Par som sitter i soffan framför en TV med smarta färglampor som lyser upp väggen

Upplev underhållning på nästa nivå

För att få en av de bästa upplevelserna med färgskiftande LED-ljuskällor med Philips Hue behöver du en Hue Bridge. Den låser upp hela sviten av smarta belysningsfunktioner, inklusive synkronisering, som låter dina färgskiftande lampor synkronisera med innehållet på skärmen och förhöja det som händer på din TV eller dator för att skapa en ljusshow som inte liknar någon annan. 

Skapa en fängslande atmosfär genom att synkronisera dina lampor med din skärm. Du kan synkronisera dina smarta lampor med tv- eller datorskärmen genom att ansluta dem till Philips Hue Play HDMI sync box för tv eller dator. Du kan också installera Hue Sync TV-appen eller ladda ned Hue Sync-skrivbordsappen på datorn för att skapa en dynamisk visuell upplevelse som kompletterar innehållet på skärmen.

Lysande idé: Ska du ha fest? Få dina gäster att prata – och dansa! – genom att synkronisera din färgskiftande belysning till din spellista. Synkronisera bara din musik med Spotify och se hur dina lampor dansar, ljusnar, dimrar och ändrar färg med takten.

Skapa designdetaljer med färgskiftande ljuskällor

Att använda smarta färgskiftande ljuskällor kan säkert hjälpa dig att komma i rätt humör – men det kan även bli en del av ditt hems inredning. Sätt färgad belysning under bokhyllorna med hjälp av ljusremsor och skapa en stämningsfull bakgrundsbelysning till dina böcker och din inredning. Skapa en iögonfallande detalj genom att rikta färgad belysning mot växter eller konst, eller rikta färgad belysning på kala väggar för en unik och effektfull väggbelysning.

Kvinna som står vid en bakgrundsbelyst bokhylla och visar böcker och prydnader

Använd färgskiftande ljuskällor som timers

Istället för att använda en alarmsignal som timer kan du använda färgskiftande LED-ljuskällor. Fyll vardagsrummet med lila ljus för att be barnen avsluta den sista spelomgången innan de lägger sig – och byt sedan till ett djupare lila ljus fem minuter senare för att låta dem veta att tiden är ute. För den miljömedvetene kan använda lampor för att hålla sig på rätt spår: ställa in en timer när man duschar, och ändra lamporna till rött (eller grönt!) när tiden är ute.

Ta med smarta färgskiftande ljuskällor utomhus

Förvandla ditt utomhusområde till härliga resmål med förinställda ljusscener i Philips Hue-appen. Färgskiftande ljuskällor utomhus kan skapa den perfekta bakgrunden för hämtsushi genom att lysa upp din trädgård med det livliga röda, blå och lila ljuset från Osakas ljusscen. Förbjud all längtan efter semestern genom att ta med stranden hem med Honolulu- eller Palm Beach-scener eller koppla av med norrsken.

