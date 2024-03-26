För att få en av de bästa upplevelserna med färgskiftande LED-ljuskällor med Philips Hue behöver du en Hue Bridge. Den låser upp hela sviten av smarta belysningsfunktioner, inklusive synkronisering, som låter dina färgskiftande lampor synkronisera med innehållet på skärmen och förhöja det som händer på din TV eller dator för att skapa en ljusshow som inte liknar någon annan.

Skapa en fängslande atmosfär genom att synkronisera dina lampor med din skärm. Du kan synkronisera dina smarta lampor med tv- eller datorskärmen genom att ansluta dem till Philips Hue Play HDMI sync box för tv eller dator. Du kan också installera Hue Sync TV-appen eller ladda ned Hue Sync-skrivbordsappen på datorn för att skapa en dynamisk visuell upplevelse som kompletterar innehållet på skärmen.

Lysande idé: Ska du ha fest? Få dina gäster att prata – och dansa! – genom att synkronisera din färgskiftande belysning till din spellista. Synkronisera bara din musik med Spotify och se hur dina lampor dansar, ljusnar, dimrar och ändrar färg med takten.