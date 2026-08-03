Smart belysning och hemsäkerhet

Ta första steget in i Hue-underhållningens värld med Play bords- och golvlampor. Synka dem med filmer, spel och musik för färgstarka ljuseffekter som sköljer över väggen och återspeglar allt som händer på skärmen.
Nytt. Och otvetydigt Hue.
Nya Hue-produkter
Nyhet
Hue Trådbunden på/av-brytare (1 kanal)
579,00 kr
Nyhet
Hue Trådbunden dimmerbrytare (1 kanal)
699,00 kr
Nyhet
Nyhet
Nyhet
Nyhet
Nyhet
Nyhet
Hue Trådbunden väggbrytarmodul (2-pack)
929,00 kr
Nyhet
Nyhet
Nyhet
Nyhet
Hue Trådbunden på/av-brytare (2 kanal)
639,00 kr
Nyhet
Hue Trådbunden väggbrytarmodul (1-pack)
519,00 kr
Nyhet
Nyhet
Underhållningsbelysning
Gör tittande och spelande till en uppslukande upplevelse.
Synka belysningen med din skärm! Se belysningen reagera i realtid till alla filmer och spel för en häftigare surroundupplevelse.
Oändliga möjligheter för varje rum och ögonblick
Ljusa idéer i verkligheten
Se hur andra använder Philips Hue och dela med dig av hur du använder Hue på Instagram med hashtaggen #philipshue.
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