Hue Play-lampor — uppslukande underhållning börjar här

Hue Play golv- och bordslampor placerade runt TV-området i vardagsrummet lyser med färggradienter i rosa, blått och gult ljus som speglar TV:ns skärminnehåll.

Ta första steget in i Hue-underhållningens värld med Play bords- och golvlampor. Synka dem med filmer, spel och musik för färgstarka ljuseffekter som sköljer över väggen och återspeglar allt som händer på skärmen.

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Smart belysning och hemsäkerhet

smart home bundles with lights and sync box

Paketlösningar

LED light bulb

LED-lampor

Hue Bridge, dimmer switch and two smart light bulbs

Starterkits

strip light with pink and yellow light

LED-lister

smart home security camera and contact sensor

Hemsäkerhet

dimmer switch with back plate

Tillbehör

Signe LED floor lamp

Golvlampor

Lily XL outdoor spotlight

Utomhus

Small Lily outdoor spotlight

Spotlights

Large LED pendant in pink

Pendellampor

LED recessed light

Infälld belysning

LED ceiling light in pink

Taklampor

Iris LED table lamp

Bordslampor

LED track lighting

Skensystem belysning

LED track lighting

Vägglampor

LED track lighting

Ljusslingor

TV mounts for Play gradient lightstrip

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Alla smarta hemprodukter

Nytt. Och otvetydigt Hue.

Nya Hue-produkter

Nyhet
Hue Trådbunden på/av-brytare (1 kanal)

Hue Trådbunden på/av-brytare (1 kanal)

579,00 kr

Nyhet
Hue Trådbunden dimmerbrytare (1 kanal)

Hue Trådbunden dimmerbrytare (1 kanal)

699,00 kr

Nyhet
Hue White ambiance Kronljus – E14 ljuskälla - 2-pack

Hue White ambiance Kronljus – E14 ljuskälla - 2-pack

579,00 kr

Nyhet
Hue White and color ambiance Kronljus – E14 ljuskälla - 3-pack

Hue White and color ambiance Kronljus – E14 ljuskälla - 3-pack

1 849,00 kr

Nyhet
Hue White and color ambiance Stor golvlampa Hue Play

Hue White and color ambiance Stor golvlampa Hue Play

1 729,00 kr

Nyhet
Hue White and color ambiance Kompakt golvlampa Hue Play

Hue White and color ambiance Kompakt golvlampa Hue Play

1 619,00 kr

Nyhet
Hue White and color ambiance Kronljus – E14 ljuskälla - 2-pack

Hue White and color ambiance Kronljus – E14 ljuskälla - 2-pack

1 269,00 kr

Nyhet
Hue Trådbunden väggbrytarmodul (2-pack)

Hue Trådbunden väggbrytarmodul (2-pack)

929,00 kr

Nyhet
Hue White and color ambiance Play bordslampa

Hue White and color ambiance Play bordslampa

929,00 kr

Nyhet
Hue White ambiance Kronljus – E14 ljuskälla - 3-pack

Hue White ambiance Kronljus – E14 ljuskälla - 3-pack

819,00 kr

Nyhet
Hue White and color ambiance Kronljus – E14 ljuskälla - 1-pack

Hue White and color ambiance Kronljus – E14 ljuskälla - 1-pack

749,00 kr

Nyhet
Hue Trådbunden på/av-brytare (2 kanal)

Hue Trådbunden på/av-brytare (2 kanal)

639,00 kr

Nyhet
Hue Trådbunden väggbrytarmodul (1-pack)

Hue Trådbunden väggbrytarmodul (1-pack)

519,00 kr

Nyhet
Hue White Kronljus – E14 ljuskälla - 2-pack

Hue White Kronljus – E14 ljuskälla - 2-pack

419,00 kr

Nyhet
Hue White ambiance Kronljus – E14 ljuskälla - 1-pack

Hue White ambiance Kronljus – E14 ljuskälla - 1-pack

419,00 kr

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Underhållningsbelysning

Gör tittande och spelande till en uppslukande upplevelse.

Synka belysningen med din skärm! Se belysningen reagera i realtid till alla filmer och spel för en häftigare surroundupplevelse.

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Oändliga möjligheter för varje rum och ögonblick

Ljusa idéer i verkligheten

Se hur andra använder Philips Hue och dela med dig av hur du använder Hue på Instagram med hashtaggen #philipshue.

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Hemsäkerhet

Hemsäkerhet

Utomhus

Utomhus

Stämning

Stämning

LED-lister

LED-lister

Underhållning

Underhållning

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