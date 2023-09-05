13 juli 2023

När du vill uppdatera inredningen i ditt hem är det lätt att fokusera på inredningen i vardagsrummet, sovrummen och till och med köket — men det är sällan badrummet får den uppmärksamhet det förtjänar. Ändå är det badrummet som sätter stämningen för din dag när du förbereder dig på morgonen, och det är badrummet som hjälper dig att somna innan du lägger dig. Även gästbadrummen fyller en viktig funktion och bör vara en kort paus från vardagens stress. Badrummets relativa storlek och dess specifika användning gör att belysningen både har hög prioritet och är lätt att åtgärda.

Här är några tips till dig som ska installera ny badrumsbelysning.