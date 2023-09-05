Support
Idéer till belysningen i badrummet

Idéer till belysningen i badrummet

13 juli 2023

När du vill uppdatera inredningen i ditt hem är det lätt att fokusera på inredningen i vardagsrummet, sovrummen och till och med köket — men det är sällan badrummet får den uppmärksamhet det förtjänar. Ändå är det badrummet som sätter stämningen för din dag när du förbereder dig på morgonen, och det är badrummet som hjälper dig att somna innan du lägger dig. Även gästbadrummen fyller en viktig funktion och bör vara en kort paus från vardagens stress. Badrummets relativa storlek och dess specifika användning gör att belysningen både har hög prioritet och är lätt att åtgärda.

Här är några tips till dig som ska installera ny badrumsbelysning.

1. Använd olika sorters grundläggande belysning

Oavsett hur ditt badrum ser ut, är användningen av flera olika typer av ljus alltid att föredra för att skapa en varierad ljussättning och trevlig atmosfär.

  • Praktisk belysning: Ett basskikt av ljus som lyser upp ett utrymme.
  • Accentbelysning: Ljus som framhäver specifika delar av rummet.
  • Aktivitetsspecifik belysning: T.ex Spotlights för specifika aktiviteter som till exempel sminkning eller rakning.

En enda armatur är helt klart otillräckligt för ditt badrum. Om du vill ha en jämn distribution ska du satsa på en blandning av allmänbelysning som lyser upp hela utrymmet, accentbelysning som framhäver detaljer i badrummet och arbetsbelysning för rakning och sminkning. Se smarta badrumsarmaturer från Philips Hue.

Badrumsspegel med spotlights ovanför

2. Installera sidomonterade spotlights

Sidomonterade spotlights hör till de bästa belysningsalternativen för ditt badrum och de kan installeras på båda sidor av spegeln. Tänk bara på att installera dina spotlights en bit ovanför ögonnivå.

Tips: Om din spegel är centrerad ovanför vasken monterar du ljusarmaturerna lite till vänster och höger om spegeln – ganska nära där ditt ansikte kommer att vara.

Spotlights bredvid en badrumsspegel

3. Rätt belysning vid badkaret

Rätt ljusinställning kan påverka badupplevelsen och få dig att koppla av. Välj belysningsarmaturer som ger både direkt och indirekt ljus.

Tips: Styr badrumsbelysningen med en trådlös dimmerströmbrytare för ett avkopplande bad. Se alternativ för dimbar badrumsbelysning från Philips Hue.

Kvinna som kopplar av i ett badkar

4. Bli vackrare än någonsin förr med en belyst spegel

Ge ditt badrum lite elegans med den upplysta badrumsspegeln Philips Hue Adore som levereras med en inbyggd ram med justerbart ljus. För ännu mer ljus kan du lägga till LED-lampor på varje sida av din spegel för att verkligen få full belysning där du behöver det som mest.

Philips Hue Adore upplyst spegel ovanför en vask
Tillbaka till alla artiklar
  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay