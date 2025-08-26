Support

Styrsystem

 

 

En person går in i ett rum som har konfigurerats med ett Hue MotionAware-rörelseområde för rörelsedetektering.

Hue MotionAware™

Förvandla dina lampor till rörelsesensorer! Med MotionAware™ tänds eller släcks dina lampor (eller andra Hue lampor) själva när de detekterar en närvaro.

Denna innovativa funktion, exklusivt tillgänglig med Bridge Pro, fungerar genom att mäta fluktuationer i styrkan hos Zigbee-signalerna som lamporna redan skickar till varandra. 

MotionAware™ är enkelt att ställa in i Hue app och de allra flesta Hue ljuskällor och enheter, både nya och äldre, har stöd för funktionen.

Flera detekteringszoner

Hue app hjälper dig ställa in upp till fyra olika rörelsezoner i hemmet och tilldela tre eller fyra kompatibla ljuskällor per zon.

Kompatibel med Hue Secure

Få aviseringar och utlös larm när inkräktare upptäcks i dina rörelseområden (kräver prenumeration).

Helt anpassningsbar

Välj hur MotionAware™ ska fungera: definiera detekteringszon, kalibrera känsligheten, skapa tidsintervall när detekteringen ska aktiveras och välj vilka ljuskällor som ska utlösas.

Anpassar sig till ditt utrymme

MotionAware™ lär sig automatiskt över tid om förändringar i dina rum för att säkerställa optimal rörelsedetektering.

 

 

Ett par går in i vardagsrummet som är upplyst med en Philips Hue smart ljuskälla som lyser med varmvitt smart ljus.

Automatiseringar

Schemalägg dina lampor så att de tänds och släcks – med dina valda inställningar – när som helst.

Vakna och somna

Ställ in ljuskällorna på att tändas sakta på morgonen och dimras när du ska gå och lägga dig, för att vakna och somna bättre.

Funktionen Komma hem och iväg

Låt dina lampor tändas automatiskt när du närmar dig ditt hem och släckas när du går därifrån.

Anpassa

Välj en kombination av ljuskällor och inställningar som kan aktiveras eller inaktiveras när som helst.

Timers

Räkna ner med ljus! Ställ in en timer så att dina lampor blinkar eller ändrar färg efter en viss tid.

Lampor

 

 

En TV-surroundbelysning som lyser i blått och rosa toner och styrs av Hue app och visar olika ljusscener.

Scener

Det handlar om att sätta scenen – och vi menar det bokstavligt. Scener är kombinationer av ljuskällornas färger och ljusstyrka, för att ändra stämningen i rummet.

Scengalleriet

Dessa scener är skapade av ljusdesigners och kategoriseras efter humör, tillfälle (ja, vi har julscener!) och vibbar.

Effekter

Animera dina ljuskällor för att imitera stearinljus, rymden, undervattensmiljöer och mycket mer!

Scener för hela dagen

Dessa scener löper över en 24-timmarsperiod och låter dina lampor växla mellan olika miljöer under dagen.

Stilar

Med gradient-ljuskällor får du ännu mer funktionalitet. Välj mellan Linjär, Speglad och Spridd för olika ljussättningar.

En TV som är synkroniserad med Philips Hue surroundbelysning lyser i blå, rosa och röda ljustoner som matchar bilden på skärmen.

Hue Sync

Se dina lampor dimra, lysa upp, blinka och ändra färg i synk med din TV, filmer, spel eller musik.

Säkerhet

 

 

En Hue Secure kamera fäst på en vägg och en livebild från kameran som visar en kvinna i en trädgård.

Hue Secure

Det enda säkerhetssystemet för hemmet med full integrering av belysning, kameror och sensorer.

MultiChime

Det är den synliga och hörbara dörrklockan. Ställ in en Hue ringklocka att blinka med dina ljuskällor, spela upp en ljudsignal och skicka ett meddelande till dig.

AI-detektering

Ta reda på om din kamera eller dörrklocka utlöstes av en person, ett djur, ett fordon eller ett paket. Du kan till och med stänga av aviseringar för vissa saker eller få push-aviseringar för viktiga saker.

Säkerhetsautomatiseringar

Konfigurera en Mimic-närvaroautomation som en del av ditt säkerhetssystem, så att dina lampor tänds och släcks vid de tider du förväntar dig när någon är hemma.

Fullständig hemintegration

Alla dina Hue enheter fungerar sömlöst tillsammans – och du kan styra dem alla med Hue app.

Integreringar

 

 

Fungerar med Hue

Philips Hue fungerar med en mängd andra smarta enheter, plattformar och assistenter för ett bekvämare liv i hemmet.

Nya Hue Bridge Pro och Philips Hue Bridge smarta belysningskontrollsystem.

Uppgradera till Hue Bridge eller Bridge Pro

Få hela uppsättningen funktioner, inklusive automatiseringar, fullständig hemstyrning, Hue Sync och Hue Secure.

