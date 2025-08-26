Med Philips Hue får du inte bara smarta funktioner – du får en smart inställning som fungerar smidigt i hemmet.
Med Philips Hue får du inte bara smarta funktioner – du får en smart inställning som fungerar smidigt i hemmet.
Förvandla dina lampor till rörelsesensorer! Med MotionAware™ tänds eller släcks dina lampor (eller andra Hue lampor) själva när de detekterar en närvaro.
Denna innovativa funktion, exklusivt tillgänglig med Bridge Pro, fungerar genom att mäta fluktuationer i styrkan hos Zigbee-signalerna som lamporna redan skickar till varandra.
MotionAware™ är enkelt att ställa in i Hue app och de allra flesta Hue ljuskällor och enheter, både nya och äldre, har stöd för funktionen.
Hue app hjälper dig ställa in upp till fyra olika rörelsezoner i hemmet och tilldela tre eller fyra kompatibla ljuskällor per zon.
Få aviseringar och utlös larm när inkräktare upptäcks i dina rörelseområden (kräver prenumeration).
Välj hur MotionAware™ ska fungera: definiera detekteringszon, kalibrera känsligheten, skapa tidsintervall när detekteringen ska aktiveras och välj vilka ljuskällor som ska utlösas.
MotionAware™ lär sig automatiskt över tid om förändringar i dina rum för att säkerställa optimal rörelsedetektering.
Schemalägg dina lampor så att de tänds och släcks – med dina valda inställningar – när som helst.
Ställ in ljuskällorna på att tändas sakta på morgonen och dimras när du ska gå och lägga dig, för att vakna och somna bättre.
Låt dina lampor tändas automatiskt när du närmar dig ditt hem och släckas när du går därifrån.
Välj en kombination av ljuskällor och inställningar som kan aktiveras eller inaktiveras när som helst.
Räkna ner med ljus! Ställ in en timer så att dina lampor blinkar eller ändrar färg efter en viss tid.
Det handlar om att sätta scenen – och vi menar det bokstavligt. Scener är kombinationer av ljuskällornas färger och ljusstyrka, för att ändra stämningen i rummet.
Dessa scener är skapade av ljusdesigners och kategoriseras efter humör, tillfälle (ja, vi har julscener!) och vibbar.
Animera dina ljuskällor för att imitera stearinljus, rymden, undervattensmiljöer och mycket mer!
Dessa scener löper över en 24-timmarsperiod och låter dina lampor växla mellan olika miljöer under dagen.
Med gradient-ljuskällor får du ännu mer funktionalitet. Välj mellan Linjär, Speglad och Spridd för olika ljussättningar.
Se dina lampor dimra, lysa upp, blinka och ändra färg i synk med din TV, filmer, spel eller musik.
Det enda säkerhetssystemet för hemmet med full integrering av belysning, kameror och sensorer.
Det är den synliga och hörbara dörrklockan. Ställ in en Hue ringklocka att blinka med dina ljuskällor, spela upp en ljudsignal och skicka ett meddelande till dig.
Ta reda på om din kamera eller dörrklocka utlöstes av en person, ett djur, ett fordon eller ett paket. Du kan till och med stänga av aviseringar för vissa saker eller få push-aviseringar för viktiga saker.
Konfigurera en Mimic-närvaroautomation som en del av ditt säkerhetssystem, så att dina lampor tänds och släcks vid de tider du förväntar dig när någon är hemma.
Alla dina Hue enheter fungerar sömlöst tillsammans – och du kan styra dem alla med Hue app.
Philips Hue fungerar med en mängd andra smarta enheter, plattformar och assistenter för ett bekvämare liv i hemmet.
Få hela uppsättningen funktioner, inklusive automatiseringar, fullständig hemstyrning, Hue Sync och Hue Secure.
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.