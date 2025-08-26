Hue MotionAware™

Förvandla dina lampor till rörelsesensorer! Med MotionAware™ tänds eller släcks dina lampor (eller andra Hue lampor) själva när de detekterar en närvaro.

Denna innovativa funktion, exklusivt tillgänglig med Bridge Pro, fungerar genom att mäta fluktuationer i styrkan hos Zigbee-signalerna som lamporna redan skickar till varandra.

MotionAware™ är enkelt att ställa in i Hue app och de allra flesta Hue ljuskällor och enheter, både nya och äldre, har stöd för funktionen.