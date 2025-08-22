Smart belysning är ett mer avancerat sätt att belysa ditt hem.
Vad är smart belysning?
Hur fungerar smarta lampor?
Smarta lampor har ett chip inuti sig så att de kan kommunicera trådlöst med andra enheter. Alla lampor kan anslutas till en app, en assistent för smarta hem eller andra smarta tillbehör, så att du kan automatisera dina lampor, byta färg på dem eller fjärrstyra dem.
Så, hur skiljer de sig från vanliga lampor? Konventionella lampor kan bara slås på eller av. Du kan dimra dem, men bara med en trådbunden strömbrytare.
Smart belysningsteknik
Det finns flera tekniker som kan göra en lampa smart. Zigbee, Bluetooth och Wi-Fi är de mest populära.
Zigbee-lampor
Zigbee är en typ av trådlöst kommunikationsprotokoll som gör det möjligt för enheter att ”prata” med varandra. Det används ofta i smart hemteknik eftersom det är väldigt säkert, drar lite ström (dina smarta brytare får inte slut på batteri!) och fungerar även om Wi-Fi ligger nere.
Wi-Fi-lampor
Wifi är en populär teknik för smart belysning eftersom det är välbekant. Lamporna kommunicerar med varandra via Wi-Fi-nätverket i ditt hem. Det finns dock nackdelar med att använda den här tekniken: ditt Wi-Fi kan bli överbelastat, lamporna fungerar inte om routern ligger nere, och räckvidden är begränsad till din Wi-Fi-signal.
Bluetooth-belysning
Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknik som använder RF-signaler för att skicka data. Det är enkelt, kräver ingen annan hårdvara och är tillgängligt för nästan alla. Men Bluetooth lagrar bara begränsad data per enhet, och det är bara användbart inom korta avstånd.
Kräver ett nav
Styr belysning oavsett var du befinner dig
Saktar inte ner Wi-Fi*
Fungerar även när Wi-Fi är nere**
Styr lamporna med appen
Automatisera belysningen
Ställ in timers
Synka lampor till TV, musik, spel
Röststyrning
Lägg till och anpassa smarta tillbehör
Lägg till utomhusbelysning
*Zigbee och wifi använder samma frekvensband (2,4 GHz), men Zigbee använder ingen wifi-bandbredd för att styra lamporna.
**Belysningen kan styras via smarta strömbrytare och automatiseringar, men appstyrning och fjärrstyrning är undantagna.
Vad är ett smart nav?
Zigbee smarta lampor blir riktigt smarta när de ansluts till en smart hubb som skapar ett supersnabbt Zigbee-nätverk mellan dem och ansluter dem till internet.
När signalen är etablerad bygger lamporna ett mesh-nätverk. Det är därför du kan lägga till lampor överallt i ditt hem, och alla av dem ”bara fungerar” – eftersom varje lampa är en förstärkare som utökar och stärker Zigbee-nätverket.
I Philips Hue-systemet finns det två hubbar: Bridge och Bridge Pro.
LED-teknik
Varför använder smarta lampor LED? Några anledningar:
1. Lampan värms inte upp som andra typer av lampor, då det skulle skada chipet som gör lampan smart.
2. Lysdioder har redan intern elektronik, så det är enkelt att inkludera det smarta chipet.
3. De kan producera miljontals ljusfärger.
4. De är den nuvarande standarden i belysning för hemmet, delvis på grund av energieffektiviteten hos LED.
Så det är en förkortning ur vägen. Det finns några andra, som RGB, IC, WW... dessa akronymer hänvisar till färgerna på lysdioderna.
Visste du? Signify, företaget bakom Philips Hue, står även bakom Color Kinetics som fokuserar på ”dynamiska arkitektoniska belysningssystem” (det innebär tjusig professionell belysning för arenor och ljusshower). Ett av deras största forskningsområden är färg – det betyder att vi har tillgång till det bästa av det bästa inom färgbelysning.
RGB-lampor
Betyder "röd, grön, blå."
RGB-lampor blandar röda, gröna och blå lysdioder (ljusets primärfärger) för att skapa en mängd olika färger – över 16 miljoner, för att vara lite mer exakt. RGB-lampor har inte vita LED:er, men de kan ändå producera en nyans av vitt genom att blanda rött, grönt och blått. Dessa lampor kan bara producera en helfärg åt gången.
RGBIC-lampor
Betyder "röd, grön, blå" och "oberoende styrenhet."
Du kan även se ”oberoende kontroll” eller ”oberoende chip”, men det betyder samma sak: du kan styra de olika lysdioderna individuellt, så flera färger visas samtidigt.
RGBA-lampor
Står för ”röd, grön, blå, bärnsten”.
RGBA-lampor använder bärnsten förutom rött, grönt och blått så att de kan visa ett bredare utbud av gult ljus, inklusive orange och guld.
RGBW-lampor
Betyder "röd, grön, blå, varmvit."
RGBW-lampor (även ibland kallade RGBWW-lampor, förvirrande nog) har också ett varmvitt chip för att inkludera tusentals ytterligare nyanser av vitt ljus. Så här får du ett spektrum av varmt till kallt vitt ljus.
RGBWW-lampor
Betyder "röd, grön, blå, kallvit, varmvit."
De två olika vita lysdioderna innebär att ljuset kan producera ännu fylligare färger. De flesta Philips Hue-färglampor har den här tekniken.
RGBWWIC-lampor
Betyder "röd, grön, blå, kallvit, varmvit" och "oberoende styrenhet".
Det här är den teknik som de flesta Philips Hue-gradientlampor har. Du får alla färger på ljus som du vill ha, och du kan ställa in flera färger samtidigt. Med våra gradientlampor styr du grupper av LED-lampor istället för enskilda LED-lampor åt gången – detta hjälper till att skapa sömlösa färgblandningar.
Varför skulle du behöva smart belysning?
Fördelarna med smart belysning stannar inte vid att man kan fjärrstyra belysningen.
Bekvämlighet
Lampor som gör vad du vill, när du vill. Gå förbi, och lamporna tänds. Läggdags? Ljusen dimmas automatiskt. Händerna fulla? Tala om för din smarta hemassistent vad den ska göra. Smart belysning är inte bara smart – den gör livet lite lättare.
Röststyrning
En av de mest eftertraktade egenskaperna för smart belysning, röststyrning, låter dig justera dina lampor med ett kommando. ”Alexa, tänd lamporna.” ”Siri, gör vardagsrummet mysigt.”
Automatiseringar
Schemalägg lamporna så att de tänds och släcks vid vissa tider – och vid vissa inställningar. Dessutom ger speciella automatiseringar som Vakna och Somna dig ännu mer avancerad funktionalitet.
Enkel dimbar belysning
Traditionella ljuskällor behöver en speciell strömbrytare med dimmer som kopplas till ditt hems elnät. Med smarta lampor är dimring inbyggt – appen, smarta strömbrytare och till och med din röst kan dimra lamporna direkt.
Surroundbelysning
Synkronisera dina lampor till din TV eller dator och se när de dansar, blinkar, dimrar, lyser upp och byter färg tillsammans med innehållet på skärmen.
Få coola ljuseffekter
Få dina lampor att glittra, imitera en öppen spis eller blinka som stjärnorna. Du kan till och med låta dina lampor växla mellan olika färger.
Anslut till andra enheter
Med kommunikationsprotokoll som Matter är det enkelt att skapa ett helt smart hem. Använd ditt smarta belysningssystem med andra anslutna enheter som kameror, högtalare, termostater och hemassistenter.
Vi rekommenderar…
Hue
Bridge Pro
1039,00 kr
Hue White and color ambiance
Startpaket: 3 st E27 smarta ljuskällor + Dimmer Switch + Bridge Pro
2319,00 kr
Frågor och svar
