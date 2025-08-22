LED-teknik

Varför använder smarta lampor LED? Några anledningar:

1. Lampan värms inte upp som andra typer av lampor, då det skulle skada chipet som gör lampan smart.

2. Lysdioder har redan intern elektronik, så det är enkelt att inkludera det smarta chipet.

3. De kan producera miljontals ljusfärger.

4. De är den nuvarande standarden i belysning för hemmet, delvis på grund av energieffektiviteten hos LED.

Så det är en förkortning ur vägen. Det finns några andra, som RGB, IC, WW... dessa akronymer hänvisar till färgerna på lysdioderna.

Visste du? Signify, företaget bakom Philips Hue, står även bakom Color Kinetics som fokuserar på ”dynamiska arkitektoniska belysningssystem” (det innebär tjusig professionell belysning för arenor och ljusshower). Ett av deras största forskningsområden är färg – det betyder att vi har tillgång till det bästa av det bästa inom färgbelysning.