När videodörrklockan registrerar en rörelse tänds dina Philips Hue lampor automatiskt. När någon ringer på dörrklockan börja dina lampor blinka försiktigt för att uppmärksamma dig på att någon står utanför din dörr.
- 2K-video och tvåvägsljud
- Samverkar med Philips Hue lampor
- Dag- och nattsyn
Nyhet
Trådbunden videodörrklocka
Med Hue videodörrklockan missar du inte besökare eller leveranser. Få omedelbara varningar när någon står utanför din dörr eller går förbi. Med 2K-video och Starlight-teknik ser du allt kristallklart, dygnet runt. Interagera via tvåvägssamtal med någon som står utanför din dörr, oavsett var du befinner dig. Aktivera dina Philips Hue lampor med rörelseregistrering och öka säkerheten. Kräver 12–24 VAC – minst 10 VA-transformator (ingår ej)
Produktfördelar
- 2K-videoupplösning med vidvinkelvisning
- Rörelsedetektering utlöser aviseringar och aktiverar Philips Hue-lampor
- Tvåvägsljud för enkel kommunikation
- Sann färgåtergivning dag och natt
- IR-ljus för nattsikt
Säkerhet som samverkar med dina Philips Hue lampor
Se vem det är, oavsett var du befinner dig
Få omedelbara varningar när en rörelse registreras. Titta på livevideon och prata med besökare via den inbyggda mikrofonen – för sinnesro, även när du inte är hemma.
Fullständigt kontroll i en och samma app
Hantera din dörrklocka, din Chime och dina Philips Hue lampor från Hue appen – inget behov av flera olika appar. Få omedelbara varningar, anpassa inställningar och håll dig uppkopplad direkt från din smartphone eller surfplatta. Oavsett var du befinner dig.
Se allt i kristallklar skärpa
Tack vare 2K-upplösning och 180°-vy kan du enkelt se paket som har lämnats utanför dörren eller vem det är som ringer på dörrklockan.
Kristallklar, heltäckande vy i färg – även i mörkret
Skarp, verklighetstrogen video när som helst som dygnet. Starlight-tekniken förbättrar prestandan under dåliga ljusförhållanden för en skarp färgvy, även sent på kvällen.
Gratis 24-timmars videohistorik
Få tillgång till de senaste 24 timmarnas videoinspelningar utan kostnad för dina Hue Secure-kameror och videodörrklocka, så att du enkelt kan granska vilken händelse som helst utan prenumeration.
Smarta ljudvarningar var som helst i huset
Lägg till en smart trådlös ringsignal och få ljudvarningar så att du alltid vet om det står någon utanför dörren.
Hitta en plan
Vissa säkerhetskamerafunktioner kräver ett abonnemang för att låsa upp dem. Titta på de olika abonnemangen, se vad som gör dem unika och hitta vad som är rätt för dig.
Frågor och svar
Vilka verktyg behöver jag för att installera Hue Secure-dörrklockan?
Har Hue Secure-dörrklockan ett batteri (backup)?
Fungerar Hue Secure-dörrklockan med min befintliga dörrklocka?
Kan jag installera min Hue Secure-dörrklocka själv eller behöver jag en elektriker?
Vad är kamerans synfält?
Vilken är kamerans upplösning?
Kräver Hue Secure-dörrklockan en Bridge?
Är dörrklockan väderbeständig?
Specifikationer
Design och finish
Färg
Svart och vit
Material
Plast
Miljö
Extra funktion/tillbehör medföljer.
Förpackningens mått och vikt
Service
Tekniska specifikationer
Kameran
Kompatibilitet
Övrigt
