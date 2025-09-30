Med Hue videodörrklockan missar du inte besökare eller leveranser. Få omedelbara varningar när någon står utanför din dörr eller går förbi. Med 2K-video och Starlight-teknik ser du allt kristallklart, dygnet runt. Interagera via tvåvägssamtal med någon som står utanför din dörr, oavsett var du befinner dig. Aktivera dina Philips Hue lampor med rörelseregistrering och öka säkerheten. Kräver 12–24 VAC – minst 10 VA-transformator (ingår ej)