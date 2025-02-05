Så här får du den bästa belysningen i hemmagymmet

10 juni 2020
Genom att optimera belysningen i ditt hemmagym kan du skapa en träningsmiljö som motiverar dig att träna mer, oavsett om du har en liten yta i något hörn eller ett helt träningsutrymme i garaget.
Det finns en anledning till att vi känner oss glada en solig dag, solstrålarna kan bidra till att förbättra vårt humör. Dra nytta av den naturliga belysningen i ditt utrymme genom att placera utrustningen nära ett fönster. Om ditt hemmagym finns på en plats som inte har ljus – som i garaget eller källaren – kan du få in solen med hjälp av rätt belysning.
LED-ljuskällor är alltid ett mer effektivt alternativ som varar betydligt längre än andra typer av ljuskällor. LED-ljuskällor kan även vara smarta och det ger bättre kontroll över belysningen.
Ju högre lumen, desto starkare är ljuskällan. En enda armatur kommer förmodligen inte att kunna lysa upp hela utrymmet tillräckligt, så se till att du får rätt antal armaturer eller ljuskällor som har tillräckligt ljusflöde. Om du har tänkt att ditt hemmagym också ska fungera som avslappningsutrymme, till exempel en yogastudio, ska du skaffa dimbara ljuskällor så att du kan sänka belysningen efter behov.
Färgtemperatur (varmt till kallvitt ljus) mäts i Kelvin. Solen, till exempel, är ca 5 000 K. Använd en ljuskälla med ett Kelvin-värde på 2 200–6 500 K för att få den bästa belysningen för hemmagymmet. Då får du både kallare blåvita nyanser, som kan ge dig mer energi under träning, och varmare nyanser när du ska varva ner.
Även placeringen av belysningen är viktig för ett välbelyst träningsutrymme. Om du bara har en takarmatur ska du skaffa en ljuskälla med högt ljusflöde (med andra ord, högre lumen) för att verkligen lysa upp ditt utrymme. Om det finns mer än en takarmatur ska du använda ljuskällor med lägre ljusflöde i respektive armatur för att undvika överbelysning.
När du har valt typ av belysning – det bästa alternativet är en dimbar, varm till kallvit LED – kan du välja armaturer. Antal och typ av armaturer du behöver beror naturligtvis på storlek och form på utrymmet, men det finns tre sätt att gå tillväga för att välja belysning till ditt hemmagym:
Takbelysning gör att ditt hemmagym kan bada i ljus. Du bör välja armaturer som ligger an mot taket eftersom hängande armaturer inte är lämpliga i utrymmen där du ska hoppa, kasta eller springa.
De två bästa alternativen är infällda spotlights eller belysningsskenor. Med infällda spotlights kan du fördela belysningen över hela rummet, även om det har en udda form, och jämnt lysa upp rummet.
Du kan också vinkla belysningen till olika träningszoner med en belysningsskena. Rikta ett ljus mot varje maskin eller utrustning, som t.ex. löpbandet eller viktbänken. Blanda infälld belysning (framför en spegel) och en belysningsskena (riktad mot utrustningen) för att få bästa effekt.
Golvlampor är särskilt användbara i hemmagym om du bara har utrymme för en taklampa, eftersom du kan belysa mörkare delar av rummet. Eftersom du behöver direkt belysning bör du välja en armatur med ett justerbart huvud som ger flexibel ljusriktning eller en skärm som inte sprider eller förändrar ljuset för mycket.
Om du har fyllt ditt hemmagym med taklampor och golvlampor men det ändå verkar ha en del mörkare hörn kan du använda bordslampor och lysa upp de svåråtkomliga utrymmena. Ljuskällor med justerbara huvuden kan även hjälpa dig att rikta ljuset mot rätt ställe.
De som inte har kunnat tillbringa så mycket tid i sitt hemmagym som de önskar kan göra några små justeringar av belysningen – det kan ha varit precis det som saknats i utrymmet. Med rätt belysning kan ett hemmagym bli ett favoritrum i huset.