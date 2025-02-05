Så här får du den bästa belysningen i hemmagymmet

Takbelysning gör att ditt hemmagym kan bada i ljus. Du bör välja armaturer som ligger an mot taket eftersom hängande armaturer inte är lämpliga i utrymmen där du ska hoppa, kasta eller springa.

De två bästa alternativen är infällda spotlights eller belysningsskenor. Med infällda spotlights kan du fördela belysningen över hela rummet, även om det har en udda form, och jämnt lysa upp rummet.

Du kan också vinkla belysningen till olika träningszoner med en belysningsskena. Rikta ett ljus mot varje maskin eller utrustning, som t.ex. löpbandet eller viktbänken. Blanda infälld belysning (framför en spegel) och en belysningsskena (riktad mot utrustningen) för att få bästa effekt.