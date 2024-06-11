Storlek på ljuskällor: en guide till att välja rätt ljuskälla

28 februari, 2024

Oavsett vilket belysningsbehov du har finns det en ljuskälla som passar dig. Det första viktiga valet du gör när du ska välja ljuskälla är om du vill ha en smart ljuskälla eller en traditionell. Smarta ljuskällor är dyrare i början än traditionella ljuskällor, men de sparar pengar på lång sikt eftersom de håller mycket länge, är mer energieffektiva och dessutom är miljövänliga. De är också betydligt mer mångsidiga. 

Fördelar med en smart ljuskälla

  • Det finns olika appar som gör att du kan anpassa allt som har med belysningen att göra.
  • Du kan tända alla eller några lampor i huset med en enkel knapptryckning.
  • Färg och temperatur på ljus i varje rum kan ändras så ofta du vill.
  • Du kan ställa in rutiner så att vissa typer av belysning är tända vid olika tidpunkter.
  • Lamporna kan tändas på distans eller ställas in med en timer så att det ser ut som om du är hemma även när du inte är det.
  • Du kan länka TV:n till belysningen så att bilden sprids över väggarna i realtid.
  • De kan röstaktiveras med Amazon Alexa, Google eller Apple.

För smarta ljuskällor är wattalet inte längre särskilt viktigt, i stället ska du titta på ljusstyrkan som mäts i lumen. Alla smarta ljuskällor har en etikett som anger lampans lumen, färg, livslängd, energiförbrukning och kostnad för ett år, så att du enkelt kan jämföra olika ljuskällor och hitta den som passar dig bäst.
Se våra smarta LED-ljuskällor från Philips Hue.

Hur väljer jag rätt ljuskälla?  

Alla ljuskällors socklar och armaturer är märkta med en kod i form av bokstäver och siffror. Innan du köper en ny ljuskälla ska du titta noga på den befintliga ljuskällan i armaturen för att se till att du köper rätt storlek och typ av ljuskälla.
Den första bokstaven i koden anger ljuskällans bas- eller sockeltyp, till exempel bajonettfattning eller Edison-skruvfattning.
Siffrorna (i millimeter) anger diametern på basen, eller avståndet mellan stiften, till exempel B22, E27 eller GU10.

Tips: Var uppmärksam på om armaturen har skruv- eller bajonettfattning, eftersom det kräver olika typer av ljuskällor.

B22 bajonettljuskällor

Det här är en av de vanligaste socklarna för ”ljuskällor av typ A” i Storbritannien. En ljuskälla med bajonettfattning har två stift som sticker ut från sidan och en sockeldiameter på 22 mm.

Om du har armaturer med bajonettfattning och vill använda smarta ljuskällor som kan växla färgtemperatur kan B22-ljuskällan från Philips Hue vara ett bra val. Med den här ljuskällan får du både varmvitt och färgat ljus. Dessutom är den dimbar och kan styras med Hue-appen eller röstaktiverade plattformar. Den motsvarar en 60 W-ljuskälla, har en beräknad livslängd på 25 000 timmar och en garantitid på två år. Ljuskällan har ett ljusflöde på 806 lm vid 4 000 K. Samma ljuskälla finns också tillgänglig med vanligt vitt ljus.

LED B22-ljuskälla

Edison-ljuskälla med skruvfattning E27

Det här är en annan typ av fattning som man ofta ser i Storbritannien. De är lätta att skruva in i uttaget på en ljusarmatur. 

LED-ljuskälla E27

Philips Hue E27-ljuskällor finns med varierande specifikationer. Det finns en vit dimbar ljuskälla som ger dig varmt eller kallt vitt ljus. Det finns också ett tvåpack med Hue White and Colour Ambiance. De här ljuskällorna erbjuder fler roliga färgalternativ. Precis som de smarta B22-ljuskällorna från Philips Hue motsvarar E27-ljuskällorna 60 W, har en beräknad livslängd på 25 000 timmar och en garantitid på två år.

Edison-kronljuskälla med skruvfattning E14 

Det här är den mindre versionen av E27 och den har dessutom en annan form. Om armaturen är avsedd för en kronljuskälla med skruvfattning kan E14 vara rätt ljuskälla för dig. Den här ljuskällan kallas ibland även typ B-ljuskälla och används i en del vägglampor, mindre lampor och taklampor i ljuskronestil. 

Person som sätter i en E14-ljuskälla i en lampa

Kronljuskällor från Philips Hue är dimbara och kan styras med Hue Bridge eller röststyrning. De motsvarar 40 W, har en livslängd på 25 000 timmar och en garantitid på två år.

GU10-ljuskällor

De här ljuskällorna har två små stift nedtill och används ofta i taklampor för kök och badrum, eftersom armaturen och ljuskällan sitter infällda i taket. 

LED GU10-lampa

Philips Hue säljer dessa lampor i enkel- eller dubbelpack. Du kan välja de som ger varmt till kallt vitt ljus eller välja det vita och färgade sortimentet. De är dimbara och kan styras med Hue-bryggan eller röstaktivering.

Se hela sortimentet av Philips Hue GU10-lampor.

Oavsett vad du behöver och vilket rum du befinner dig i, kom ihåg att noggrant kontrollera storleken och stilen på armaturen du arbetar med. Genom att kontrollera noggrant kommer du inte att drabbas av besvikelsen och besväret med att köpa fel storlek.

