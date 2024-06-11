Storlek på ljuskällor: en guide till att välja rätt ljuskälla

Alla ljuskällors socklar och armaturer är märkta med en kod i form av bokstäver och siffror. Innan du köper en ny ljuskälla ska du titta noga på den befintliga ljuskällan i armaturen för att se till att du köper rätt storlek och typ av ljuskälla.

Den första bokstaven i koden anger ljuskällans bas- eller sockeltyp, till exempel bajonettfattning eller Edison-skruvfattning.

Siffrorna (i millimeter) anger diametern på basen, eller avståndet mellan stiften, till exempel B22, E27 eller GU10.

Tips: Var uppmärksam på om armaturen har skruv- eller bajonettfattning, eftersom det kräver olika typer av ljuskällor.

B22 bajonettljuskällor

Det här är en av de vanligaste socklarna för ”ljuskällor av typ A” i Storbritannien. En ljuskälla med bajonettfattning har två stift som sticker ut från sidan och en sockeldiameter på 22 mm.

Om du har armaturer med bajonettfattning och vill använda smarta ljuskällor som kan växla färgtemperatur kan B22-ljuskällan från Philips Hue vara ett bra val. Med den här ljuskällan får du både varmvitt och färgat ljus. Dessutom är den dimbar och kan styras med Hue-appen eller röstaktiverade plattformar. Den motsvarar en 60 W-ljuskälla, har en beräknad livslängd på 25 000 timmar och en garantitid på två år. Ljuskällan har ett ljusflöde på 806 lm vid 4 000 K. Samma ljuskälla finns också tillgänglig med vanligt vitt ljus.