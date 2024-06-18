Genom att lägga till ljusslingor under köksskåpen får du ett fokuserat, starkt ljus för matlagning och diskning. LED-ljusslingor är ett populärt alternativ för köksskåp, eftersom man får belysning direkt över arbetsområdet.

Innan du installerar din belysning under skåpet, tänk på vilken typ av bänkskiva du har — ljuset kommer trots allt att lysa direkt på det. Om du har en ljus eller blank bänkskiva behöver din ljusslinga inte vara lika ljus — disken studsar och reflekterar ljus uppåt. Men om din bänkskiva har en mörkare färg eller matt, kommer den att absorbera ljus — så ljusstyrkan på din ljusslinga måste vara starkare.

Philips Hue ljusslingor ger störst flexibilitet för belysning under skåpet i köket. Med trådlöst smart belysning kan du dimra och lysa upp dina ljusslingor för olika tider på dagen eller låta ditt kök bada i färgstarkt ljus för att skapa förutsättningar för en romantisk middag eller fest.