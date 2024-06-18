Support
Belysning under skåp

1 mars 2024

Belysning under skåp är ett populärt sätt att ge extra belysning till ditt hem på ett subtilt och elegant sätt. LED-ljusslingor är väldigt efterfrågade för det här ändamålet. De avger inte värme, är energieffektiva och enkla att installera. Upptäck hur du kan använda LED-ljusslingor för att skapa effektiv belysning under skåp. 

Arbetsbelysning kontra omgivande belysning

Belysning under skåp kan fylla två olika behov: arbetsbelysning eller omgivande belysning. Arbetsbelysning är dedikerat ljus som fokuserar på att hjälpa dig att slutföra en specifik uppgift, till exempel matlagning, arbete eller läsning. Omgivande belysning är mer allmän och ger övergripande värme och djup till ett utrymme. Medan omgivande belysning vanligtvis hänvisar till den primära ljuskällan i ett rum, kan belysning under skåp också bidra till denna typ av ljus — till exempel i kombination med taklampor och golvlampor. 

LED-belysning under skåpet i köket

Genom att lägga till ljusslingor under köksskåpen får du ett fokuserat, starkt ljus för matlagning och diskning. LED-ljusslingor  är ett populärt alternativ för köksskåp, eftersom man får belysning direkt över arbetsområdet.  

Innan du installerar din belysning under skåpet, tänk på vilken typ av bänkskiva du har — ljuset kommer trots allt att lysa direkt på det. Om du har en ljus eller blank bänkskiva behöver din ljusslinga inte vara lika ljus — disken studsar och reflekterar ljus uppåt. Men om din bänkskiva har en mörkare färg eller matt, kommer den att absorbera ljus — så ljusstyrkan på din ljusslinga måste vara starkare.

Philips Hue ljusslingor ger störst flexibilitet för belysning under skåpet i köket. Med trådlöst smart belysning kan du dimra och lysa upp dina ljusslingor för olika tider på dagen eller låta ditt kök bada i färgstarkt ljus för att skapa förutsättningar för en romantisk middag eller fest.

Kvinna sträcker sig efter en bok på en hylla med belysning under skåp.

Var ska man montera belysning under skåp?

Montera dina ljusslingor närmare kanten av skåpet, vilket maximerar ljuset genom att sprida det över bänkskivan i stället för att rikta det mot ditt stänkskydd. Du kan dölja ljusslingan genom att montera den bakom skåpets nedre främre list. Var försiktig så att listen inte blockerar något ljus – testa placeringen innan du tar bort den självhäftande baksidan och fäster slingan på skåpet. 

Installera LED-ljusslingor under skåp

Det är enkelt att installera LED-ljusslinor under skåpen, särskilt med Philips Hue-ljusslingor – du behöver inte borra eller dra om kablarna. Ta bort den självhäftande baksidan för att fästa ljusslingan på en fast yta. Är den för lång? Skär den i storlek längs de angivna snittlinjerna. Glöm inte att du till och med kan fästa den runt böjda ytor, så du kanske inte behöver kapa den alls!

Om du vill ha en längre ljusslinga som löper under hela längden på dina köksskåp kan du använda en förlängning. Med Philips Hue förlängning för ljusslinga kan du förlänga till en maximal längd på 10 meter – allt du behöver göra är att sätta ihop dina ljusslingor med hjälp av de medföljande kontakterna. 

