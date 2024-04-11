Lågvolt är en samling lågspänningsbelysning som erbjuds av Philips Hue och som är särskilt utformad för dina utomhusutrymmen. Den är en form av plug&play-lösning som däeför enkelt går att flytta runt beroende på var du vill ha den. I stället för att anslutas direkt till ditt elsystem hemma (så kallad belysning med nätspänning) kopplas lågvoltslampor helt enkelt in i ett vanligt vägguttag. Lågvoltssortimentet finns med 100 W och 40 W. Lågspänningsbelysning använder en transformator för att minska spänningen.

Transformatorn i Philips Hue lågvoltsortiment finns i Philips Hue strömförsörjningsenhet (PSU), som finns i två varianter i EU: 100 W och 40 W.