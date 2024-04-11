Lys upp utomhusmiljön med enkel, flyttbar plug&play-lösning

3 april 2024

En av fördelarna med smart belysning är hur enkelt det är att använda – oavsett om du styr belysningen med Hue-appen, rösten, rörelsesensorer eller smarta strömbrytare. Men det är även otroligt enkelt att installera (ja, till och med utomhusbelysningen!) tack vare lågvoltssortimentet av smart utomhusbelysning. Lågvolt erbjuder dig även ett mångsidigt utbud av tillval, oavsett om du använder lågspänningslampor för att vägleda dig runt din trädgård eller altanbelysning för att skapa rätt atmosfär för alla tillfällen. 

Vad är utomhusbelysning med lågvolt?

Lågvolt är en samling lågspänningsbelysning som erbjuds av Philips Hue och som är särskilt utformad för dina utomhusutrymmen. Den är en form av plug&play-lösning som däeför enkelt går att flytta runt beroende på var du vill ha den. I stället för att anslutas direkt till ditt elsystem hemma (så kallad belysning med nätspänning) kopplas lågvoltslampor helt enkelt in i ett vanligt vägguttag. Lågvoltssortimentet finns med 100 W och 40 W. Lågspänningsbelysning använder en transformator för att minska spänningen.

Transformatorn i Philips Hue lågvoltsortiment finns i Philips Hue strömförsörjningsenhet (PSU), som finns i två varianter i EU: 100 W och 40 W. 

Utomhusmiljö som lyses upp med utomhusbelysning med lågvolt.

Så här monterar du utomhusbelysning med lågvolt - enkelt!

Du behöver bara tre saker för att komma igång när du ska installera utomhusbelysning med lågvolt:

  • Nätaggregat (PSU)
  • Lågvoltsarmatur
  • Kablar

Obs! Om du köper lågvolt se till att du köper med alla kablar. I basenhetspaket ingår alla kablar. Men om du endast köper 1-pack så inte går inte alltid stockproppen. Alla basenheter inkluderar både en PSU och nödvändiga kablar. Kontrollera förpackningen så att du har allt du behöver för att komma igång.

  1. Placera lampan där du vill ha den och se till att den är inom 15 meter från närmaste Philips Hue-lampa i huset eller från Hue Bridge.
    (Undrar varför? Philips Hue smarta lampor bildar ett mesh-nätverk där varje lampa förlänger Zigbee-signalen. Om din belysning är för långt från närmaste belysning eller din Hue Bridge kan den inte kommunicera med ditt system.)
  2. Anslut förlängningskabeln mellan lampan och strömförsörjningsenheten. Om din lampa är placerad tillräckligt nära nätaggregatet kanske detta inte är nödvändigt.
  3. Anslut strömförsörjningsenheten till ett uttag utomhus.
  4. Lägg till lampan i systemet i Hue-appen.
Det här är en mycket enkel första installation av smart belysning utomhus, och om du vill förlänga och bygga ut lågvoltssystemet är det lika enkelt som att ansluta en kontakt.
Händer som ansluter Philips Hue utomhusbelysning med låg spänning till en t-kontakt för att förlänga en belysningsinstallation.

Välja rätt strömförsörjningsenhet för din installation

När du lägger till nya lågspänningslampor i din befintliga installation bör du tänka på att en strömförsörjningsenhet bara kan driva ett visst antal lampor. För att ta reda på hur många lampor du kan använda på en enda PSU kan du lägga ihop wattalet för lamporna:

Lågvoltsinstallation med 40 W strömförsörjningsenhet

Här är ett exempel på en lågspänningsinstallation med en 40 W PSU och två typer av lampor: Lily strålkastare och Calla piedestallampor. Både Lily strålkastare och Calla piedestaler är 8 W vardera, vilket ger den här inställningen:

Lily (8 × 3) + Calla (8 × 2) = 40 W

Diagram över installation av Philips Hue-utomhusbelysning som anslutits till en 40 W strömförsörjningsenhet.

Lågvoltsinstallation med 100 W strömförsörjningsenhet

Här är ett exempel på en lågspänningsinstallation med en 100 W PSU och tre typer av lampor: Lily strålkastare, Calla piedestallampor och en 2 meters utomhusljusslinga. Lily strålkastare och Calla piedestaler är på 8 W vardera, medan 2 meters utomhusljusslingan är 19 W. 

Calla-piedestallampor (8 × 6) + 1 ljusslinga för utomhusbruk (19 × 1) + Lily-spotlights (8 × 3) = 91 W

Diagram över installation av Philips Hue-utomhusbelysning som anslutits till en 100 W strömförsörjningsenhet.
