Vad är belysningsskenor?

Briljansen hos spårbelysning kommer från tre viktiga komponenter: strömförsörjningsenheten, skenorna och kontakterna samt belysningsarmaturerna.
Det finns tre typer av strömförsörjningsenheter för spårbelysning. Vad som är mest effektivt för dig beror på din design och dina krav. Välj mellan:
- Takändenheter: Strategiskt placerade i slutet av skenan
- Mellan-skena enheter Placerade mellan två skenor för sömlös strömförsörjning.
- Väggmonterade enheter: Utformade för väggmonterade skenor
Du kan koppla samman mångsidiga skenor och anslutningar för att konfigurera det spårbelysningssystem som bäst passar dina behov. Med Philips Hue Perifo kan du välja mellan:
- 0,5 m skenor: Perfekt för snäva svängar och små skenbelysningsarrangemang
- 1 m skenor: Passar bekvämt i de flesta utrymmen och rymmer flera lampor
- 1,5 m skenor: Imponerande och rymliga, perfekta för längre avstånd mellan belysningsspåren och dramatiska effekter
- Rak anslutning: Underlättar raka belysningskonfigurationer med skenor.
- Extern hörnanslutning: Leder belysningsskenor elegant runt hörn
- Intern hörnanslutning: Möjliggör smidiga svängar i motsatt riktning som en extern hörnanslutning
Olika spårbelysningsarmaturer tillgodoser olika belysningsbehov och preferenser. Med Philips Hue Perifo kan du välja mellan:
- Spotlights: Sänd ut levande ljus vart du än riktar dem, perfekt för att framhäva specifika områden
- Pendellampa: Justerbart i höjd för direkt, nedåtriktad belysning, perfekt för matbord
- Linjära ljusramper: Kastar diffust, färgstarkt ljus och lyser upp större rum med elegans
- Gradient ljusrör: Blandar harmoniskt flera ljusfärger för att tvätta över väggen den vetter mot