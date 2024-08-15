Vad är belysningsskenor?

Briljansen hos spårbelysning kommer från tre viktiga komponenter: strömförsörjningsenheten, skenorna och kontakterna samt belysningsarmaturerna.

Det finns tre typer av strömförsörjningsenheter för spårbelysning. Vad som är mest effektivt för dig beror på din design och dina krav. Välj mellan:

Takändenheter : Strategiskt placerade i slutet av skenan

: Strategiskt placerade i slutet av skenan Mellan-skena enheter Placerade mellan två skenor för sömlös strömförsörjning.

Placerade mellan två skenor för sömlös strömförsörjning. Väggmonterade enheter: Utformade för väggmonterade skenor

Du kan koppla samman mångsidiga skenor och anslutningar för att konfigurera det spårbelysningssystem som bäst passar dina behov. Med Philips Hue Perifo kan du välja mellan:

0,5 m skenor: Perfekt för snäva svängar och små skenbelysningsarrangemang

och små skenbelysningsarrangemang 1 m skenor : Passar bekvämt i de flesta utrymmen och rymmer flera lampor

: Passar bekvämt i de flesta utrymmen och rymmer flera lampor 1,5 m skenor : Imponerande och rymliga, perfekta för längre avstånd mellan belysningsspåren och dramatiska effekter

: Imponerande och rymliga, perfekta för längre avstånd mellan belysningsspåren och dramatiska effekter Rak anslutning : Underlättar raka belysningskonfigurationer med skenor.

: Underlättar raka belysningskonfigurationer med skenor. Extern hörnanslutning : Leder belysningsskenor elegant runt hörn

: Leder belysningsskenor elegant runt hörn Intern hörnanslutning: Möjliggör smidiga svängar i motsatt riktning som en extern hörnanslutning

Olika spårbelysningsarmaturer tillgodoser olika belysningsbehov och preferenser. Med Philips Hue Perifo kan du välja mellan: