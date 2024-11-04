Använd Alexa för att styra lamporna med rösten och skapa anpassade automatiseringar med alla smarta enheter i ditt hem.
Det här behöver du ha
Kontrollera att du har allt du behöver för att ansluta Philips Hue till Alexa.
Philips Hue-lampor
Alla Philips Hue-lampor kan anslutas till och styras med Amazon Alexa.
Alexa-kompatibel enhet
Du behöver en smart enhet som fungerar med Alexa, som en skärm eller en högtalare.
Alexa-appen
Kontrollera att du har Alexa-appen nedladdad på din mobila enhet.
Hue Bridge (för fullständiga funktioner)
Du kan ansluta Philips Hue till Alexa med Bluetooth, men du får ännu fler funktioner med Hue Bridge.
Det här behöver du göra
Det finns två sätt att ansluta Hue-lampor till Alexa, beroende på om du vill ansluta till en Hue Bridge eller via Bluetooth. Om du ansluter till en Hue Bridge ansluter du automatiskt via Matter.
Konfigurera med Hue Bridge
- Öppna Amazon Alexa-appen.
- Tryck på Skills & Games (Funktioner och spel) på fliken More (Mer).
- Tryck på sökikonen i det övre högra hörnet.
- Skriv ”Philips Hue” i sökfältet. Tryck på Hue-funktionen.
- Tryck på Enable (Aktivera) för att använda.
- Du omdirigeras då till ditt Philips Hue-konto. Logga in på ditt konto.
- Välj den Hue Bridge som du vill länka och tryck på Next (Nästa).
- Tryck på Agree and continue (Godkänn och fortsätt).
- Tryck på Close (Stäng).
Konfigurera Philips Hue med Bluetooth
- Tänd dina smarta Philips Hue-lampor. Om Alexa eller din Alexa-app säger ”New light found” (Ny belysning hittades) är din enhet redo att användas.
- Om din Echo-enhet inte hittar ljuskällan kan du säga ”Alexa, discover devices” (Alexa, upptäck enheter). När belysningen har hittats säger du ”Alexa, turn on first light” (Alexa, tänd den första lampan).
Säg bara ”Alexa ...”.
Test de här populära röstkommandona när du har anslutit Philips Hue till Alexa!
“Turn on the lights.”
“Turn off the lights in the bedroom.”
“Turn on the reading lamp.”
“Turn the living room purple.”
“Set Arctic aurora in the kitchen.”
“Dim the lights to 30%.”
Frågor och svar
Är Philips Hue kompatibel med Amazon Alexa?
Är Philips Hue kompatibel med Amazon Alexa?
Vilka Amazon Alexa-enheter kan jag använda för att styra mina Philips Hue-lampor?
Vilka Amazon Alexa-enheter kan jag använda för att styra mina Philips Hue-lampor?
Varför visas inte min Philips Hue-lampa i Amazon Alexa-appen?
Varför visas inte min Philips Hue-lampa i Amazon Alexa-appen?
Få support
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