När du parkopplar Philips Hue med Apple Home kan du använda Siri för att styra lamporna med rösten.
Vilka Siri-röstkommandon behöver du?
Topp 10 Siri-kommandon för Philips Hue
- Tänd belysningen.
- Släck belysningen.
- Släck lamporna på nedervåningen.
- Tänd belysningen i vardagsrummet.
- Justera ljusstyrkan på nedervåningen till 50 %.
- Vilka lampor är tända i vardagsrummet?
- Gör ljuset i sovrummet blått.
- God morgon.
- God natt.
- Aktivera Läs i vardagsrummet.
Grundläggande Siri-kommandon
- Find all my Hue lights (Hitta alla Hue-lampor).
- Tänd skrivbordslampan.
- Är lamporna tända på nedervåningen?
- Gör mitt vardagsrum ljusare.
Siri-färgkommandon
- Gör vardagsrummet ljusblått.
- Ställ in ljuset i hallen till guld.
- Byt färg på belysningen till limegrön.
- Ställ in ljuset i sällskapsrummet till lila.
- Byt färg på sänglampan till rosa.
- Ändra kökslamporna till orange.
De smarta Philips Hue-lamporna erbjuder 16 miljoner färger, så var kreativ i de färger du ber Siri att ställa in. Välj spännande färger som karmosinröd, laxrosa, turkos, cyan, himmelsblå, magenta, chartreuse eller lavendel för att verkligen göra ditt hem unikt.
Ljusinställnings- och scenkommandon
- Ställ in lamporna i köket till Få ny energi.
- Ställ in Havsgryning i vardagsrummet.
- Ställ in Solnedgång på savannen på kontoret.
- Slå på Höstguld i läshörnan.
- Ställ in Blå lagunen i sovrummet.
Utöver en färg kan du använda röstkommandon för att ställa in ljusinställningar, handgjorda av ljusdesigners för att erbjuda det bästa ljuset för dina dagliga aktiviteter, eller scener, som erbjuder en kombination av färger. Innan du kan använda dessa kommandon måste du spara scenerna som du vill använda i HomeKit.
Kommandon för Hue sync box
- Turn on sync box (Aktivera Hue sync box).
- Turn off sync box (Stäng av Hue sync box).
- Set sync box to start (Ställ in Hue sync box för att starta).
- Set sync box to stop (Ställ in Hue sync box för att stoppa).
- Set sync box to PlayStation 4 (Ställ in Hue sync box till PlayStation 4).
- Ställ in Hue sync box-intensiteten till subtil.
- Ställ in Hue sync box-intensiteten till medelhög.
- Ställ in Hue sync box-intensiteten till hög.
- Ställ in Hue sync box-intensiteten till intensiv.
- Set sync box to game/video/music (Ställ in Hue sync box till spel/video/musik).