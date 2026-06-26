Låt lamporna reagera på innehållet på LG TV-skärmen med Hue Sync TV-appen.
Philips Hue och LG
Hue Sync TV-appen på LG TV-apparater
Synkronisera dina Hue-lampor med det du tittar på på din LG TV.
Så här synkroniserar du med din LG TV
Kontrollera kompatibiliteten
Sync TV-appen är kompatibel med LG TV-apparater från 2024 eller senare, med webOS24 eller senare. Om din tv har stöd för appen visas den när du söker efter den i Appar.
Konfigurera Hue-systemet
För att synkronisera dina lampor med din LG TV behöver du minst en färgkompatibel Philips Hue lampa och en Philips Hue Bridge.
Skaffa Sync TV appen
Ladda ner appen på din TV, ställ in den och gör dig redo att synkronisera!
Bästa lamporna för synkronisering
Play gradient lightstrip 55 tum
Detaljhandelspris 2319,00 kr
1623,30 kr
Play gradient lightstrip 75 tum
Detaljhandelspris 2879,00 kr
2015,30 kr
Bridge
699,00 kr
Play HDMI sync box 4K
3119,00 kr
Play light bar 2-pack
1619,00 kr
Play gradient lightstrip 65 tum
Detaljhandelspris 2539,00 kr
1777,30 kr
Signe gradient golvlampa
3799,00 kr
Play gradient light tube kompakt
2319,00 kr
LG
LG har levererat produkter, tjänster och funktioner av hög kvalitet till sina användare i över 60 år – även för smarta hem.
Frågor och svar
Vilka LG TV-apparater är kompatibla med Hue Sync TV-appen?
Vilka LG TV-apparater är kompatibla med Hue Sync TV-appen?
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