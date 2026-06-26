Philips Hue och LG

Låt lamporna reagera på innehållet på LG TV-skärmen med Hue Sync TV-appen.

Man och kvinna sitter i soffan framför LG TV med lila och blå Hue-belysning

Hue Sync TV-appen på LG TV-apparater

Synkronisera dina Hue-lampor med det du tittar på på din LG TV.

Utforska appen

Så här synkroniserar du med din LG TV

Hue Play gradient lightstrip, Hue Bridge och ljuskälla mot vit bakgrund.

Kontrollera kompatibiliteten

Sync TV-appen är kompatibel med LG TV-apparater från 2024 eller senare, med webOS24 eller senare. Om din tv har stöd för appen visas den när du söker efter den i Appar.

Hitta kompatibla TV-apparater
LG TV monterad på väggen med tre smarta Hue-lampor

Konfigurera Hue-systemet

För att synkronisera dina lampor med din LG TV behöver du minst en färgkompatibel Philips Hue lampa och en Philips Hue Bridge.

Köp Hue Bridge

Skaffa Sync TV appen

Ladda ner appen på din TV, ställ in den och gör dig redo att synkronisera!

Utforska appen

Bästa lamporna för synkronisering

Erbjudande
Play gradient lightstrip 55 tum

Play gradient lightstrip 55 tum

Detaljhandelspris 2319,00 kr

1623,30 kr

Erbjudande
Play gradient lightstrip 75 tum

Play gradient lightstrip 75 tum

Detaljhandelspris 2879,00 kr

2015,30 kr

Upp till 25%
Bridge

Bridge

699,00 kr

Play HDMI sync box 4K

Play HDMI sync box 4K

3119,00 kr

Upp till 25%
Play light bar 2-pack

Play light bar 2-pack

1619,00 kr

Erbjudande
Play gradient lightstrip 65 tum

Play gradient lightstrip 65 tum

Detaljhandelspris 2539,00 kr

1777,30 kr

Upp till 25%
Signe gradient golvlampa

Signe gradient golvlampa

3799,00 kr

Play gradient light tube kompakt

Play gradient light tube kompakt

2319,00 kr

LG TV som sitter på väggen i vardagsrummet omgiven av färgglada lampor

LG

LG har levererat produkter, tjänster och funktioner av hög kvalitet till sina användare i över 60 år – även för smarta hem.

Gå till LG

Frågor och svar

Vilka LG TV-apparater är kompatibla med Hue Sync TV-appen?

Support för Hue-produkter till LG TV-appen

Få support

Vi hjälper dig gärna! Läs vidare i Frågor och svar eller ta kontakt med oss om du behöver mer stöd med att parkoppla Philips Hue med en LG TV.

Gå till supporten
  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay