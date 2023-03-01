Styr dina Philips Hue-lampor med hjälp av Google Assistant med dussintals röstkommandon.
Vilka Google Home-röstkommandon behöver du?
- Tänd alla lampor.
- Släck alla lampor.
- Vilka lampor är tända i vardagsrummet?
- Vilka lampor är tända i köket?
- Dimra belysningen i hallen.
- Starta långsam läggning på lamporna.
- Starta långsam väckning på lamporna.
- Aktivera Koppla av i vardagsrummet.
- Aktivera Läs i hemmakontoret.
Philips Hue fungerar med OK Google för röststyrning av din belysning. Säg bara ”OK Google” och ersätt dessa exempel med dina egna belysnings-och rumsinställningar.
Google Home-färgkommandon
- Gör vardagsrumsbelysningen blå.
- Ställ in ljuset i hallen till guld.
- Byt färg på belysningen till limegrön.
- Ställ in ljuset i sällskapsrummet till lila.
- Byt färg på sänglampan till rosa.
- Gör köksbelysningen orange.
Det finns dussintals andra färgnamn du kan använda, bland annat vinröd, laxrosa, orange, gul, grön, turkos, cyan, himmelsblå, blå, lila, rosa och lavendel.
Kommandon för att somna och vakna behagligt
- Sätt på Långsam väckning.
- Väck mig klockan 07.00. Det här kommandot ställer in ett morgonalarm som gör att lamporna gradvis börjar lysa upp 30 minuter innan.
- Väck mig klockan 07.00 på vardagar.
- Inaktivera långsam väckning.
- Starta långsam läggning på lamporna.
- Starta långsam väckning på lamporna.
- Starta långsam väckning på lamporna i Brians rum.
- Starta långsam läggning på lamporna i Cindys rum.
Funktionen för att somna och vakna behagligt är inspirerad av hur ljus påverkar din sömncykel. Du kan ställa in din personliga soluppgång eller solnedgång genom att helt enkelt be Google göra det. Långsam väckning med larmsynkronisering stöds för tillfället inte på mobila enheter.