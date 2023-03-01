Google Home-röstkommandon för Philips Hue

Google Home-röstkommandon för Philips Hue

Styr dina Philips Hue-lampor med hjälp av Google Assistant med dussintals röstkommandon.

De mest populära Google Home-kommandon för Philips Hue

  • Tänd alla lampor.
  • Släck alla lampor.
  • Vilka lampor är tända i vardagsrummet?
  • Vilka lampor är tända i köket?
  • Dimra belysningen i hallen.
  • Starta långsam läggning på lamporna.
  • Starta långsam väckning på lamporna.
  • Aktivera Koppla av i vardagsrummet.
  • Aktivera Läs i hemmakontoret.
Philips Hue fungerar med OK Google för röststyrning av din belysning. Säg bara ”OK Google” och ersätt dessa exempel med dina egna belysnings-och rumsinställningar.

Grundläggande Google Home-kommandon

  • Tänd alla Hue-lampor.
  • Vilka lampor är tända i köket?
  • Dimra belysningen i hallen.
  • Gör ljuset 20 % starkare i köket.
  • Öka ljusstyrkan i vardagsrummet.
  • Släck skrivbordslampan.

Google Home-färgkommandon

  • Gör vardagsrumsbelysningen blå.
  • Ställ in ljuset i hallen till guld.
  • Byt färg på belysningen till limegrön.
  • Ställ in ljuset i sällskapsrummet till lila.
  • Byt färg på sänglampan till rosa.
  • Gör köksbelysningen orange.

Det finns dussintals andra färgnamn du kan använda, bland annat vinröd, laxrosa, orange, gul, grön, turkos, cyan, himmelsblå, blå, lila, rosa och lavendel.

Ljusinställnings- och scenkommandon

  • Aktivera Få ny energi i köket.
  • Aktivera Havsgryning i vardagsrummet.
  • Aktivera Solnedgång på savannen i hemmakontoret.
  • Aktivera Höstguld i sällskapsrummet.
  • Aktivera Blå lagunen i sovrummet.

Kommandon för att somna och vakna behagligt

  • Sätt på Långsam väckning.
  • Väck mig klockan 07.00. Det här kommandot ställer in ett morgonalarm som gör att lamporna gradvis börjar lysa upp 30 minuter innan.
  • Väck mig klockan 07.00 på vardagar.
  • Inaktivera långsam väckning.
  • Starta långsam läggning på lamporna.
  • Starta långsam väckning på lamporna.
  • Starta långsam väckning på lamporna i Brians rum.
  • Starta långsam läggning på lamporna i Cindys rum.

Funktionen för att somna och vakna behagligt är inspirerad av hur ljus påverkar din sömncykel. Du kan ställa in din personliga soluppgång eller solnedgång genom att helt enkelt be Google göra det. Långsam väckning med larmsynkronisering stöds för tillfället inte på mobila enheter.

Kommandon för Hue sync box

  • Slå på Sync box.
  • Påbörja ljussynkronisering.
  • Ställ in Sync box på HDMI 1.
  • Ställ in Sync box till video.
  • Ställ in Sync box-styrkan till extrem.
  • Lys upp Sync box.

Philips Hue + Spotify-kommandon

  • Starta musiksynkronisering.
  • Stoppa musiksynkronisering.
  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay