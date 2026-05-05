Uppgradera dina kunder till Philips Hue smart belysning

Philips Hue: nu tillgängligt för installatörer

Smart belysning är inte längre en lyx – det är den nya standarden. Skapa ett smart belysningssystem som förnyar hemmet och förbättrar dina kunders liv i det.

Uppgradera dina projekt med Philips Hue – en flexibel, framtidssäker smart belysningslösning för alla hem. Skapa en skräddarsydd atmosfär, stärk säkerheten och öka vardagsbekvämligheten genom smart kontroll och automatisering. Från renoveringar till nybyggnationer – Philips Hue tillför premiumkänsla, värde och tydlig differentiering till varje installation.

Handla Philips Hue hos dessa utvalda grossister.

Varför erbjuda Philips Hue?

Anpassningsbar belysning

Hue-användare får tillgång till en värld av personlig belysning. Utforska noggrant utvalda ljusscener, uttrycksfulla ljuskällor, och lampor med en palett på 16 miljoner färger, plus justerbart varmt till kallt vitt ljus – inklusive dagsljus med fullt spektrum. Med Hue-appen kan kunderna välja, skapa och finjustera alla inställningar och till och med synkronisera sin belysning med TV, spel och musik för en verkligt uppslukande upplevelse.

Smart kontroll

Med Philips Hue är kontrollen lika intelligent som belysningen själv. Hantera hela belysningssystemet var du än befinner dig med Hue-appen, eller använd röstkommandon via smarta hemassistenter för enkel interaktion. Belysningen kan reagera automatiskt på smarta sensorer och MotionAware-teknik, eller styras med smarta knappar, trådlösa dimrar och till och med traditionella väggbrytare, vilket ger total flexibilitet.

Scheman och automatiseringar

För Hue-användare blir belysningen en intuitiv del av vardagen. Genomtänkta scheman och automatiseringar formar varje dag, med lampor som reagerar vid soluppgång och solnedgång och rutiner som är anpassade efter varje dag. Geofencing ser till att lamporna välkomnar användarna hem eller slås av när de går. Rutiner för att vakna och somna gör att ljuset gradvis blir starkare och mjukare för att stödja naturliga rytmer.

Smart säkerhet med hjälp av ljus

Kameror, rörelsesensorer, dörrklockor och smarta lampor fungerar tillsammans för att ge dig sinnesro utan ansträngning. Lamporna reagerar och omedelbara varningar skickas när aktivitet upptäcks. Skarpa HD-livestreamar, mörkerseende och tvåvägskommunikation gör att användarna kan se, höra och reagera varifrån som helst via Hue-appen. Kontaktsensorer varnar dem omedelbart om dörrar eller fönster öppnas, medan lampor och larm kan aktiveras med ett tryck i appen.

Exklusiv 5 års garanti

Hue-produkter har en standardgaranti på två år som täcker defekter och funktionsfel, vilket garanterar kvalitet och tillförlitlighet. För installatörer som köper via certifierade grossister förlängs garantin till fem år, vilket återspeglar Hue:s förtroende för certifierade proffs och ger kunderna ökad trygghet och långsiktig tillfredsställelse.

 Zigbee-, Wi-Fi- och Bluetooth-anslutning

Det finns flera olika anslutningstekniker som gör en lampa smart. Philips Hue använder Zigbee-anslutning som gör att smarta enheter kan “kommunicera” med varandra. Zigbee-tekniken är mycket säker, energisnål och fungerar även när Wi-Fi-anslutningen är nere.

Vår praktiska jämförelsetabell hjälper dig att förstå de olika anslutningstyperna:

Zigbee

Wifi

Bluetooth

Kräver en hubb

Styr belysning oavsett var du befinner dig

Saktar inte ner Wi-Fi*

Fungerar även när Wi-Fi är nere**

Styr lamporna med appen

Automatisera belysningen

Ställ in timers

Synka lampor till TV, musik, spel

Röststyrning

Lägg till och anpassa smarta tillbehör

Begränsad

Lägg till utomhusbelysning

Vanliga frågor för belysningsproffs och installatörer

*Den 2-åriga garantiperioden (se www.philips-hue.com/warranty) förlängs till 5 år om du anlitat en installatör som köpt in godkända produkter via utvalda elgrossister.

