Buzzard vägglampa svart + E27 filament White-ljuskälla
Paketpriset är 558,22 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 620,24 kr
Paketpriset är 558,22 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 620,24 kr
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I lager
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Om Buzzard vägglampa svart + E27 filament White-ljuskälla
Skapa en stilfull atmosfär i trädgården med Philips Buzzard utomhusvägglampa i svart. Ingår en smart Hue E27 filament White-ljuskälla.
- Snabb trådlös dimning
- Kan styras med Hue Bridge
- Ingår Hue ljuskälla och en Philips lampa
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874619
Produktinformation
- myGarden Buzzard vägglampa 60 W E27 ljuskälla medföljer inte
- 1
- Hue White filament A60 – E27 smart ljuskälla
- 1
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