Buzzard vägglampa svart + E27 filament White-ljuskälla

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Om Buzzard vägglampa svart + E27 filament White-ljuskälla

Skapa en stilfull atmosfär i trädgården med Philips Buzzard utomhusvägglampa i svart. Ingår en smart Hue E27 filament White-ljuskälla.

  • Snabb trådlös dimning
  • Kan styras med Hue Bridge
  • Ingår Hue ljuskälla och en Philips lampa

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