Erbjudande
Paket: 3 x Play light bar + Bridge Pro
Lys upp dina väggar i valfri färg med 3 Hue Play ljusskenor i svart och en Bridge Pro. Perfekt för uppslukande underhållning och dynamiskt stämningsbelysning.
Nuvarande pris är 3066,30 kr, ursprungligt pris är 3407,00 kr
- Köp nu, betala senare med Klarna
- Fri frakt över 500 kr
- 30 dagars gratis returrätt
- 2-3 dagars leverans
- Säker utcheckning
Produktfördelar
- Vitt och färgat ljus
- Måla väggen med ljus
- Jämn färgblandning
- Lägg till över 150 lampor och tillbehör
- 2000–6500 K
I det här paketet
1 x Hue White and color ambiance Play light bar 2-pack
Skapa lite färgglad smart belysning med hjälp av den väldesignade Play light bar i svart. Med denna Play light bar i 2-pack medföljer två ljusskenor och en strömförsörjningsenhet som kan ansluta upp till tre lampor. Ljusskenan kan placeras upprätt eller horisontellt, samt fästas på baksidan av din TV med hjälp av de medföljande fästena.Play light bar 2-pack
1 x Hue White and color ambiance Play ljusskena förlängningspaket
Utöka din befintliga Play light bar-installation med ett tilläggspaket i svart, där en Play light bar ingår. Strömförsörjningsenhet ingår inte.Play ljusskena förlängningspaket
1 x Hue Bridge Pro
Nästa generations Hue smart hub. Med chip som kan köra komplexa algoritmer och AI-funktioner, snabbare och starkare än någonsin. Förvandla dina lampor till rörelsesensorer med MotionAware™ i en kombinerad säkerhets- och ljuslösning.Bridge Pro
Specifikationer
Paket som du kanske gillar
Hue White and color ambiance
Signe gradient golvlampa
3799,00 kr
Hue White and color ambiance
Ambiance gradient lightstrip 2 meter
1849,00 kr
Hue
Motion sensor
519,00 kr
Hue White and color ambiance
Signe gradient bordslampa
2539,00 kr
Hue
Dimmer switch
259,00 kr
Hue White ambiance
GU10 – smart spotlight – (3-pack)
819,00 kr
Hue White ambiance
GU10 – smart spotlight – (2-pack)
579,00 kr
Hue White and color ambiance
GU10 – smart spotlight – (2-pack)
1269,00 kr
Hue White and color ambiance
GU10 – smart spotlight – (3-pack)
1849,00 kr
Hue White and color ambiance
Play light bar 2-pack
1619,00 kr