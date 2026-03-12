Paket: 3 x Play light bars + Bridge Pro

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Om Paket: 3 x Play light bars + Bridge Pro

Lys upp dina väggar i valfri färg med 3 st Play light bars bordslampor i vitt samt en Bridge Pro. Perfekt för fänglslande underhållning och mysig rumsbelysning.

  • Vitt och färgat ljus
  • Måla en vägg med färg
  • 2000–6500 K
  • Lägg till över 150 lampor och tillbehör
  • Styr med app, röst eller tillbehör
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