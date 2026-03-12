Paket: 3 x Play light bars + Bridge Pro
Paketpriset är 3336,30 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 3707,00 kr
Paketpriset är 3336,30 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 3707,00 kr
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I lager
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Om Paket: 3 x Play light bars + Bridge Pro
Lys upp dina väggar i valfri färg med 3 st Play light bars bordslampor i vitt samt en Bridge Pro. Perfekt för fänglslande underhållning och mysig rumsbelysning.
- Vitt och färgat ljus
- Måla en vägg med färg
- 2000–6500 K
- Lägg till över 150 lampor och tillbehör
- Styr med app, röst eller tillbehör
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514875999
Produktinformation
- Hue White and color ambiance Play light bar 2-pack
- 1
- Hue White and color ambiance Play ljusskena förlängningspaket
- 1
- Hue Bridge Pro
- 1