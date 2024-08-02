Erbjudande
Paket: 2 x Play light bars + Bridge Pro
Lys upp dina väggar i valfri färg med två Hue Play ljusskenor i vitt och en Hue Bridge Pro. Smart stämningsbelysning för TV, gaming eller inredning med optimal kontroll.
Nuvarande pris är 2392,20 kr, ursprungligt pris är 2658,00 kr
Produktfördelar
- Vitt och färgat ljus
- Måla väggen med ljus
- 2000–6500 K
- Lägg till över 150 lampor och tillbehör
- Styr med app, röst eller tillbehör
I det här paketet
1 x Hue White and color ambiance Play light bar 2-pack
Skapa lite färgglad smart belysning med hjälp av den väldesignade Play light bar i vitt. Med denna Play light bar i 2-pack medföljer två ljusskenor och en strömförsörjningsenhet som kan ansluta upp till tre lampor. Ljusskenan kan placeras upprätt eller horisontellt, samt fästas på baksidan av din TV med hjälp av de medföljande fästena.Play light bar 2-pack
1 x Hue Bridge Pro
Nästa generations Hue smart hub. Med chip som kan köra komplexa algoritmer och AI-funktioner, snabbare och starkare än någonsin. Förvandla dina lampor till rörelsesensorer med MotionAware™ i en kombinerad säkerhets- och ljuslösning.Bridge Pro
Specifikationer
