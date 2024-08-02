Support
Närbild på framsidan av Paket: 2 x Play light bars + Bridge Pro

Erbjudande

Paket: 2 x Play light bars + Bridge Pro

Lys upp dina väggar i valfri färg med två Hue Play ljusskenor i vitt och en Hue Bridge Pro. Smart stämningsbelysning för TV, gaming eller inredning med optimal kontroll.

  • Köp nu, betala senare med Klarna
  • Fri frakt över 500 kr
  • 30 dagars gratis returrätt
  • 2-3 dagars leverans
  • Säker utcheckning

Produktfördelar

  • Vitt och färgat ljus
  • Måla väggen med ljus
  • 2000–6500 K
  • Lägg till över 150 lampor och tillbehör
  • Styr med app, röst eller tillbehör
Visa alla produktspecifikationer

I det här paketet

Närbild på framsidan av Hue White and color ambiance Play light bar 2-pack

1 x Hue White and color ambiance Play light bar 2-pack

Skapa lite färgglad smart belysning med hjälp av den väldesignade Play light bar i vitt. Med denna Play light bar i 2-pack medföljer två ljusskenor och en strömförsörjningsenhet som kan ansluta upp till tre lampor. Ljusskenan kan placeras upprätt eller horisontellt, samt fästas på baksidan av din TV med hjälp av de medföljande fästena.

Play light bar 2-pack
Närbild på framsidan av Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

Nästa generations Hue smart hub. Med chip som kan köra komplexa algoritmer och AI-funktioner, snabbare och starkare än någonsin. Förvandla dina lampor till rörelsesensorer med MotionAware™ i en kombinerad säkerhets- och ljuslösning.

Bridge Pro

Paket som du kanske gillar

Köp 2 för 30%
Signe gradient golvlampa

Hue White and color ambiance

Signe gradient golvlampa

3799,00 kr

Köp 2 för 30%
Ambiance gradient lightstrip 2 meter

Hue White and color ambiance

Ambiance gradient lightstrip 2 meter

1849,00 kr

Köp 2 för 30%
Motion sensor

Hue

Motion sensor

519,00 kr

Köp 2 för 30%
Signe gradient bordslampa

Hue White and color ambiance

Signe gradient bordslampa

2539,00 kr

Köp 2 för 30%
Dimmer switch

Hue

Dimmer switch

259,00 kr

A60 – E27 smart ljuskälla (3-pack)

Hue White ambiance filament

A60 – E27 smart ljuskälla (3-pack)

1149,00 kr

Köp 2 för 30%
GU10 – smart spotlight – (3-pack)

Hue White ambiance

GU10 – smart spotlight – (3-pack)

819,00 kr

Köp 2 för 30%
GU10 – smart spotlight – (2-pack)

Hue White ambiance

GU10 – smart spotlight – (2-pack)

579,00 kr

Köp 2 för 30%
GU10 – smart spotlight – (2-pack)

Hue White and color ambiance

GU10 – smart spotlight – (2-pack)

1269,00 kr

Köp 2 för 30%
GU10 – smart spotlight – (3-pack)

Hue White and color ambiance

GU10 – smart spotlight – (3-pack)

1849,00 kr

Köp 2 för 30%
Play light bar 2-pack

Hue White and color ambiance

Play light bar 2-pack

1619,00 kr

Köp paket med Hue Bridge
  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay