1 x Hue White and color ambiance Play light bar 2-pack

Skapa lite färgglad smart belysning med hjälp av den väldesignade Play light bar i vitt. Med denna Play light bar i 2-pack medföljer två ljusskenor och en strömförsörjningsenhet som kan ansluta upp till tre lampor. Ljusskenan kan placeras upprätt eller horisontellt, samt fästas på baksidan av din TV med hjälp av de medföljande fästena.