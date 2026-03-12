Paket: 4 x White ambiance GU10 + Bridge Pro

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I lager
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Om Paket: 4 x White ambiance GU10 + Bridge Pro

Paketlösning med 4st White ambiance GU10-spotlights och en Hue Bridge Pro. Ställ in den perfekta nyansen av belysning och styr den med Hue-appen eller rösten.

  • Varmt till kallt vitt ljus
  • 400 lumen
  • Lägg till över 150 lampor och tillbehör
  • Styr med app, röst eller tillbehör
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