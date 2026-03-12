Paket: 4 x White ambiance GU10 + Bridge Pro
Paketpriset är 1969,45 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 2317,00 kr
Paketpriset är 1969,45 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 2317,00 kr
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I lager
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Om Paket: 4 x White ambiance GU10 + Bridge Pro
Paketlösning med 4st White ambiance GU10-spotlights och en Hue Bridge Pro. Ställ in den perfekta nyansen av belysning och styr den med Hue-appen eller rösten.
- Varmt till kallt vitt ljus
- 400 lumen
- Lägg till över 150 lampor och tillbehör
- Styr med app, röst eller tillbehör
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514875876
Produktinformation
- Hue White ambiance GU10 – smart spotlight – (2-pack)
- 2
- Hue Bridge Pro
- 1