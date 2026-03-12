Lightguide ellipse + dome bordslampa (salviagrön)

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I lager
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Om Lightguide ellipse + dome bordslampa (salviagrön)

Med den intressanta formen hos Lightguide ellipse och en texturerad, matt lampfot är den här duon ett inredningsobjekt. Ljuskällan är handblåst glas, medan lampan är 3D-printad med hjälp av biocirkulära material för en kombination av modernt och traditionellt hantverk.

  • Lightguide-ljuskälla ingår
  • 3D-printad lampfot ingår
  • Sömlös passform mellan ljuskälla och lampfot
  • Tillverkad av återvunna material
  • Matt finish
  • salviagrönt

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