Lightguide stor globe + cone bordslampa (svart)
Nuvarande pris är 1908,00 kr
Nuvarande pris är 1908,00 kr
Endast i Philips Hue-shop
I lager
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Om Lightguide stor globe + cone bordslampa (svart)
Med den intressanta formen hos Lightguide globe och en texturerad, blank svart lampfot är den här duon ett inredningsobjekt. Ljuskällan är handblåst glas, medan lampan är 3D-printad med hjälp av biocirkulära material för en kombination av modernt och traditionellt hantverk.
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- Lightguide-ljuskälla ingår
- 3D-printad lampfot ingår
- Sömlös passform mellan ljuskälla och lampfot
- Tillverkad av återvunna material
- Blank svart finish
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871083
Produktinformation
- Hue White and color ambiance G125 – E27 smart ljuskälla
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- Hue Konformad bordslampa för Lightguide-ljuskällor (svart)
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