Närbild på framsidan av Paket: Ambiance gradient lightstrip + Bridge Pro

Erbjudande

Paket: Ambiance gradient lightstrip + Bridge Pro

Få en fantastisk rumsmiljö med en Ambiance gradient lightstrip och en Bridge Pro. Ställ in belysningen så den passar dig och ge liv åt ditt rum med smart styrning via Hue-appen.

Produktfördelar

  • Vitt och färgat ljus
  • Jämn färgblandning
  • Lägg till över 150 lampor och tillbehör
  • Upp till 1800 lumen
  • Styr med app, röst eller tillbehör
I det här paketet

Närbild på framsidan av Hue White and color ambiance Ambiance gradient lightstrip 2 meter

1 x Hue White and color ambiance Ambiance gradient lightstrip 2 meter

Denna ljusslinga använder gradient-teknik som blandar flera färger och ljus på en gång. Den är flexibel och förlängbar upp till 10 meter, så att du kan få ett färgglatt ljus i alla utrymmen.

Ambiance gradient lightstrip 2 meter
Närbild på framsidan av Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

Nästa generations Hue smart hub. Med chip som kan köra komplexa algoritmer och AI-funktioner, snabbare och starkare än någonsin. Förvandla dina lampor till rörelsesensorer med MotionAware™ i en kombinerad säkerhets- och ljuslösning.

Bridge Pro

