Paket: Solo lightstrip 10m + Bridge Pro
Förvandla ditt utrymme med en Hue Solo LED-list och Bridge Pro. Smart styrning, anpassningsbara färger och smidig integration för alla rum.
Produktfördelar
- Vitt och färgat ljus
- Flexibel och förlängninsbar
- RGBWW-lysdioder och upp till 1700 lumen
- Lägg till över 150 lampor och tillbehör
- Styr med app, röst eller tillbehör
I det här paketet
1 x Lightstrips Solo Lightstrip
Förändra ditt hem och stämningen med en lysande belysningsupplevelse. Philips Hue Solo Lightstrip 10 meter är enkel att installera och ger ett fantastiskt ljusflöde på 1 700 lumen som lyser upp ditt hem. Denna lightstrip är belyst med RGBWW-lysdioder och skapar ren färg och rent vitt ljus. Den är designad med säkerhet i åtanke. Du kan enkelt interagera med lightstripen. Varje Philips Hue Lightstrip levereras med 2 års garanti.Solo Lightstrip
1 x Hue Bridge Pro
Nästa generations Hue smart hub. Med chip som kan köra komplexa algoritmer och AI-funktioner, snabbare och starkare än någonsin. Förvandla dina lampor till rörelsesensorer med MotionAware™ i en kombinerad säkerhets- och ljuslösning.Bridge Pro
