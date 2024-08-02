Support
Närbild på framsidan av Paket: Solo lightstrip 10m + Bridge Pro

Erbjudande

Paket: Solo lightstrip 10m + Bridge Pro

Förvandla ditt utrymme med en Hue Solo LED-list och Bridge Pro. Smart styrning, anpassningsbara färger och smidig integration för alla rum.

Produktfördelar

  • Vitt och färgat ljus
  • Flexibel och förlängninsbar
  • RGBWW-lysdioder och upp till 1700 lumen
  • Lägg till över 150 lampor och tillbehör
  • Styr med app, röst eller tillbehör
Visa alla produktspecifikationer

I det här paketet

Närbild på framsidan av Lightstrips Solo Lightstrip

1 x Lightstrips Solo Lightstrip

Förändra ditt hem och stämningen med en lysande belysningsupplevelse. Philips Hue Solo Lightstrip 10 meter är enkel att installera och ger ett fantastiskt ljusflöde på 1 700 lumen som lyser upp ditt hem. Denna lightstrip är belyst med RGBWW-lysdioder och skapar ren färg och rent vitt ljus. Den är designad med säkerhet i åtanke. Du kan enkelt interagera med lightstripen. Varje Philips Hue Lightstrip levereras med 2 års garanti.

Solo Lightstrip
Närbild på framsidan av Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

Nästa generations Hue smart hub. Med chip som kan köra komplexa algoritmer och AI-funktioner, snabbare och starkare än någonsin. Förvandla dina lampor till rörelsesensorer med MotionAware™ i en kombinerad säkerhets- och ljuslösning.

Bridge Pro

Specifikationer

Produktinformation

Köp paket med Hue Bridge
