1 x Lightstrips Solo Lightstrip

Förändra ditt hem och stämningen med en lysande belysningsupplevelse. Philips Hue Solo Lightstrip 10 meter är enkel att installera och ger ett fantastiskt ljusflöde på 1 700 lumen som lyser upp ditt hem. Denna lightstrip är belyst med RGBWW-lysdioder och skapar ren färg och rent vitt ljus. Den är designad med säkerhet i åtanke. Du kan enkelt interagera med lightstripen. Varje Philips Hue Lightstrip levereras med 2 års garanti.