Bundle: Hue sync box 8K + Bridge
Paketpriset är 4462,20 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 4958,00 kr
Paketpriset är 4462,20 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 4958,00 kr
Erbjudande
I lager
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Om Bundle: Hue sync box 8K + Bridge
Lås upp surroundbelysning! Med en Hue Bridge och Hue Play HDMI sync box 8K kan du njuta av levande belysning som byter färg och anpassar ljusstyrkan i takt med det som händer på din TV-skärm.
- Synkroniserar ljus med TV-innehåll på 8K 60Hz och 4K 120Hz
- Certifierad HDMI 2.1
- Anslut upp till 4 HDMI-enheter
- Enkel installation av Bridge
- Smart styrning med app, röst eller tillbehör
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 330182
Produktinformation
- Hue Play HDMI sync box 8K
- 1
- Hue Bridge
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