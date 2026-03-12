Bundle: Hue sync box 8K + Bridge

Erbjudande
Närbild på framsidan av Bundle: Hue sync box 8K + Bridge
I lager
  • Köp nu, betala senare med Klarna
  • Fri frakt över 500 kr
  • 30 dagars gratis returrätt
  • 2-3 dagars leverans
  • Säker utcheckning

Om Bundle: Hue sync box 8K + Bridge

Lås upp surroundbelysning! Med en Hue Bridge och Hue Play HDMI sync box 8K kan du njuta av levande belysning som byter färg och anpassar ljusstyrkan i takt med det som händer på din TV-skärm.

  • Synkroniserar ljus med TV-innehåll på 8K 60Hz och 4K 120Hz
  • Certifierad HDMI 2.1
  • Anslut upp till 4 HDMI-enheter
  • Enkel installation av Bridge
  • Smart styrning med app, röst eller tillbehör
  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay