Lås upp surroundbelysning! Med en Hue Bridge och Hue Play HDMI sync box 8K kan du njuta av levande belysning som byter färg och anpassar ljusstyrkan i takt med det som händer på din TV-skärm.

Synkroniserar ljus med TV-innehåll på 8K 60Hz och 4K 120Hz

Certifierad HDMI 2.1

Anslut upp till 4 HDMI-enheter

Enkel installation av Bridge

Smart styrning med app, röst eller tillbehör