Lightguide triangel + cone bordslampa (svart)

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I lager
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Om Lightguide triangel + cone bordslampa (svart)

Med den intressanta formen hos Lightguide triangle och en texturerad, blank svart lampfot är den här duon ett inredningsobjekt. Ljuskällan är handblåst glas, medan lampan är 3D-printad med hjälp av biocirkulära material för en kombination av modernt och traditionellt hantverk.

  • Lightguide-ljuskälla ingår
  • 3D-printad lampfot ingår
  • Sömlös passform mellan ljuskälla och lampfot
  • Tillverkad av återvunna material
  • Blank svart finish

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519,00 kr

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