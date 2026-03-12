Med den intressanta formen hos Lightguide triangle och en texturerad, matt lampfot är den här duon ett inredningsobjekt. Ljuskällan är handblåst glas, medan lampan är 3D-printad med hjälp av biocirkulära material för en kombination av modernt och traditionellt hantverk.



Lightguide-ljuskälla ingår

3D-printad lampfot ingår

Sömlös passform mellan ljuskälla och lampfot

Tillverkad av återvunna material

Matt finish

sand