Secure batterikamera
Låt Philips Hue hålla ett öga på ditt hem åt dig! Få en skarp, tydlig 1080p HD-livestream, tänd lamporna eller skicka en varning till din mobila enhet när rörelse eller ljud detekteras och mer. Denna trådlösa hemsäkerhetskamera är lätt att montera och installera i alla hem.
Produktfördelar
- End-to-end-kryptering
- 1080P HD-video
- Batteridriven
- Väggfäste ingår
Philips Hue Bridge gör allt detta möjligt
En Hue Bridge ger dig hela uppsättningen av smarta hemsäkerhetsfunktioner: ljus- och ljudlarm, automatiserad närvaroimitation och möjligheten att utöka dina inställningar för hemsäkerhet – eller smart belysning.
Övervaka ditt hem
Ta emot aviseringar direkt på din mobila enhet när som helst din Secure-kamera detekterar rörelse. Skapa aktivitets- eller paketzoner för att få en varning beroende på vad som utlöser rörelsen, till exempel en person, ett djur, ett fordon eller ett paket.
Få det att verka som om du är hemma
Använd din Secure-kamera med den automatiserade närvaroimitationen och tvåvägssamtalfunktionen för att lägga till ett lager av säkerhet i ditt hem och få sinnesro.
Specifikationer
Design och finish
Färg
Svart