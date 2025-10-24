1-pack A67 B22
Få klart ljus i utrymmen som garaget eller köket, samt mjukare ljus i andra rum, med en Philips Hue White A67-ljuskälla som ger ett ljusflöde på hela 1 600 lumen (vilket motsvarar 100 W) och trådlös dimring. Anslut till en Hue Bridge för att få tillgång till samtliga smarta belysningsfunktioner.
Produktfördelar
- White
- Bluetooth-aktiverad
- Hue Bridge aktiverad
- Kraftfullt, vitt ljus
- Snabbstyrning med Bluetooth
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Storlek
Mått (B × H × D)
67x130