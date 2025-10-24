Adore Bathroom infälld downlight
Montera den infällda badrumslampan Philips Hue White Ambiance i silver i ditt badrum och upplev ett naturligt varmt till kallvitt ljus och inbyggda ljusinställningar. Använd direkt med Bluetooth eller upptäck fler smarta ljusfunktioner med en Hue Bridge.
Produktfördelar
- White ambiance
- GU10 LED-lampa medföljer
- Bluetooth-styrning via app
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Färg
Chrome
Material
Syntet