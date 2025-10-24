Adore Bathroom infälld downlight
Montera den infällda badrumslampan Philips Hue White Ambiance i silver i ditt badrum för ett varmt till kallvitt ljus och inbyggda ljusinställningar. Använd direkt med Bluetooth eller den medföljande Hue Dimmer switch. Upptäck fler smarta ljusfunktioner med en Hue Bridge.
Nuvarande pris är 2079,00 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- GU10 LED-lampa medföljer
- Bluetooth-styrning via app
- Dimmer switch medföljer
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Färg
Chrome
Material
Syntet