Den klassiska slimmade designen hos Philips Hue White Ambiance Adore spegellampa passar i all badrumsinredning. Styr ljusinställningarna med Hue Dimmer switch för att få energi, koncentrera dig, läsa och slappna av. Ställ in perfekt ljus när du ska sminka dig eller när du gör dig redo för det där speciella tillfället. Placera armaturen horisontellt över spegeln och montera två vertikalt på varje sida för den bästa atmosfären.