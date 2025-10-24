Support
White ceiling-mounted smart spotlight fixture, product packaging, and a wall-mounted wireless remote control are visible.

Buckram dubbel spot

Philips Hue white ambiance Buckram-spottar levereras med en trådlös dimmer och en white ambiance GU10 LED-lampa som hjälper dig att slappna av, främjar koncentrationen, piggar upp och ger ett skönt ljus för läsning. Njut av naturligt vitt ljus som anpassar sig efter dina dagliga rutiner.

Artikeln är inte längre tillgänglig

Produktfördelar

  • White ambiance
  • Hue Bridge aktiverad
  • Dimmer switch medföljer
  • GU10
  • White
  • Smart styrning med Hue bridge*
Visa alla produktspecifikationer
Find your product manual

Specifikationer

Design och finish

  • Färg

    Vitt

  • Material

    Metall

Hållbarhet

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Ljusegenskaper

Övrigt

Förpackningens mått och vikt

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Kompatibilitet

Övrigt

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay