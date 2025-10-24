Cher pendel
Pendellampan Philips Hue White Ambiance Cher i svart ger ett varmt till kallvitt ljus som hjälper dig att läsa, slappna av, koncentrera dig och få energi under dagen. Styr direkt med den medföljande Hue Dimmer switch eller Bluetooth, eller lägg till en Hue Bridge och upptäck fler smarta ljusfunktioner.
Nuvarande pris är 2519,00 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- Inbyggd LED-lampa
- Bluetooth-styrning via app
- Dimmer switch medföljer
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Färg
Svart
Material
Syntet