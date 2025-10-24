Pendellampan Philips Hue White Ambiance Cher i vitt ger ett varmt till kallvitt ljus som hjälper dig att läsa, slappna av, koncentrera dig och få energi under dagen. Styr direkt med den medföljande Hue Dimmer switch eller Bluetooth, eller lägg till en Hue Bridge och upptäck fler smarta ljusfunktioner.