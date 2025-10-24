Fair pendel
Pendellampan Philips Hue White Ambiance Fair i svart lyser både uppåt och nedåt med ett varmt till kallvitt ljus. Den har även inbyggda ljusinställningar för dina dagliga rutiner. Styr direkt med den medföljande Hue Dimmer switch eller Bluetooth. Anslut till en Hue Bridge om du vill ha fler smarta ljusfunktioner.
Nuvarande pris är 2519,00 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- Inbyggd LED-lampa
- Bluetooth-styrning via app
- Dimmer switch medföljer
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Design och finish
Färg
Svart
Material
Glas