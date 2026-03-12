Traditionellt möter modernt med smarta belysningsfunktioner i kronljusformad reglerbar vit lampa från Philips Hue. Välj ljus i en skala från varmvitt till kallvitt som ger rätt stämning och kompletterar din inredning. Ultralåg dimring låter dig dimma ner ljuskällan till 0,2 % av den totala ljusstyrkan till det mildaste skenet. Den senaste generationen av den här lampan i snygg design med med dubbla lager har nya och förbättrade funktioner, som dagsljus i fullspektrum för en känsla av naturligt dagsljus inomhus. Koppla av i varma sommartoner eller ladda batterierna i friska vita vintertoner. Ljuskällan är nu 40 % mer energieffektiv än sin tidigare generation och kompatibiliteten med Matter ger sömlös anslutning med andra smart hem-enheter. Få tillgång till ännu fler funktioner med Hue Bridge

Upp till 500 lumen

Fullspektrum dagsljus (1000-20000K)

Dimbar till 0,2%​ ljusstyrka

Realistisk kronljuseffekt

App- och röststyrning