Närbild på framsidan av Hue White ambiance Kronljus - E14 ljuskälla

Kronljus - E14 ljuskälla

Lägg till en smart Candelabra-ljuskälla med varmvitt till kallt dagsljus när du vill koppla av, läsa, fokusera eller få energi. Styr direkt via Bluetooth i ett rum eller parkoppla med en Hue Bridge för att få tillgång till samtliga funktioner.

Produktfördelar

  • White ambiance
  • Bluetooth-aktiverad
  • Hue Bridge aktiverad
  • Varmt till kallvitt ljus
  • Snabbstyrning med Bluetooth
  • Styr med app eller röst*
  • Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer

Storlek

  • Mått (B × H × D)

    39x117

Hållbarhet

Miljö

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Garanti

Ljusegenskaper

Förpackningens mått och vikt

Förpackningsinformation

Strömförbrukning

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Ljuskällan

Förpackningens innehåll

Kompatibilitet

Övrigt

