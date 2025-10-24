Light Recipe-paket E27
Kom igång med Philips Hue Light Recipe-paketet. Du kan växla mellan de fyra förinställda ljusinställningarna och njuta av trådlös dimring med hjälp av den medföljande E27-ljuskällan och strömbrytaren med dimmer. Anslut allt till Philips Hue-bryggan och upplev alla smarta funktioner.
Nuvarande pris är 389,00 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- Bluetooth-aktiverad
- Hue Bridge aktiverad
- Varmt till kallvitt ljus
- Smart styrning med Hue-brygga*
Specifikationer
Storlek
Mått (B × H × D)
60x110