Milliskin infälld spot
Integrera Philips Hue White Ambiance-spotten i ditt Philips Hue-system och njut av naturligt vitt ljus som hjälper dig att vakna, få energi, koncentrera dig, läsa och slappna av. En spot av högsta kvalitet med hållbar konstruktion och genomtänkt design.
Nuvarande pris är 659,00 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- Hue Bridge aktiverad
- Dimmer switch medföljer
- GU10
- White
- Smart styrning med Hue bridge*
Specifikationer
Design och finish
Design och finish
Färg
Vitt
Material
Syntet