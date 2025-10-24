Lampan Philips Hue White Ambiance Runner i vitt har justerbara spotlights så att du kan lysa upp alla hörn i ett rum med ett varmt till kallvitt ljus. Använd de inbyggda ljusinställningarna för dina dagliga rutiner och styr direkt med den medföljande Hue Dimmer switch. Lägg till en Hue Bridge om du vill ha fler funktioner.