Still taklampa
Den unika runda utformningen på taklampan Philips Hue White Ambiance Still i svart ger tusentals nyanser av varmt till kallvitt ljus. Styr direkt med den medföljande Hue Dimmer switch eller via Bluetooth-appen. Upptäck fler smarta ljusfunktioner med en Hue Bridge.
Nuvarande pris är 1749,00 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- Inbyggd LED-lampa
- Bluetooth-styrning via app
- Dimmer switch medföljer
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Design och finish
Färg
Svart
Material
Metall