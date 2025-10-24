Centris taklampa med 2 spotlights
Få både funktionellt ljus och stämningsbelysning i en enda armatur. Den svarta Centris har en fast taklampa och två spottar som kan vinklas efter egen smak. Välj bland miljontals färger till varje lampa i armaturen för en helt unik look.
Nuvarande pris är 3569,00 kr
Produktfördelar
- White and color ambiance
- Inbyggd LED-lampa
- Bluetooth-styrning via app
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Färg
Svart
Material
Metall