Centura infälld spot
Skapa den perfekta atmosfären med Hue Centura som ger 16 miljoner ljusfärger. Idealisk i ditt vardagsrum och sovrum. Styr direkt via Bluetooth i ett rum, eller parkoppla till en Hue-brygga för att få tillgång till samtliga smarta ljusfunktioner.
Nuvarande pris är 719,00 kr
Produktfördelar
- White and color ambiance
- Bluetooth-aktiverad
- Hue Bridge aktiverad
- GU10 LED-lampa medföljer
- Bluetooth-styrning via app
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Design och finish
Färg
Aluminium
Material
Syntet