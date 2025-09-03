Välkommen in i en värld av smart belysning med det här Philips Hue Essential startpaketet. I paketet ingår tre ljuskällor i fullfärg och reglerbart vitt ljus, som du enkelt kan justera från varmt och mysigt till kallvitt ljus. Skapa den perfekta stämningen med smidig dimring, miljontals färger och ett bibliotek av ljusscener som våra experter tagit fram – eller skapa din egen! Anslut till medföljande Hue Bridge för att utnyttja alla funktioner. Styr med rösten, appen eller något smart tillbehör.