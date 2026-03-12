Lucca stolpe för utomhusbruk
Nuvarande pris är 1849,00 kr
Nyhet
I lager
Om Lucca stolpe för utomhusbruk
Lucca-stolplampa i modern design med svarta band lyser upp med belysning i bred skala från reglerbart vitt och färger på grindar, uppfarter och rabatter. Skapa indirekt sken med funktionella ljus som kan hjälpa dig hitta överallt utomhus. Eller ställ in en valfri färg i piedestallampan för att skapa dekorbelysning i entréer och bakgård. Du styr enkelt Lucca med Hue-appen och smarta assistenter från en Hue Bridge eller Hue Bridge Pro. Nätverksanslutningen med Zigbee och Hue Bridge gör att inte obehöriga får åtkomst till ditt smart light-ekosystem. Kompatibel med Matter som ger enklare och helt sömlös integrering med enheter från andra märken.
- Reglerbara vita och färgade ljus
- A60-ljuskälla med 1100 lumen ingår
- App- och röststyrning
- Kompatibel med Zigbee och Matter
- Perfekt för uppfarter och gräsmattor
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103118752
Design och finish
- Färg
- Antracit
- Material
- Aluminium
Hållbarhet
- Nominell livslängd
- 25 000
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Dimbar med Hue-app och strömbrytare
- Ja
- Helt väderbeständig
- Nej
Ljusegenskaper
- Färgåtergivningsindex
- ≥80
Övrigt
- Särskilt utformad för
- Trädgård, Altan
- Typ
- Piedestal/stolpe
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103118752
- Nettovikt
- 2,83 kg
- Bruttovikt
- 2,99 kg
- Höjd
- 848 mm
- Längd
- 155 mm
- Bredd
- 155 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004308601
Produktens mått och vikt
- Nettovikt
- 2,215 kg
- Total höjd
- 770 mm
- Total längd
- 142 mm
- Total bredd
- 142 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Ljusflöde på 4 000 K
- 1 100
- Ljusfärg
- Färgat och vitt ljus (RGBW)
- Nätström
- Intervall 220–240 V, 50–60 Hz
- Energiklass för medföljande ljuskälla
- D
- Sockel
- E27
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla
- 8.1
- Maximal wattstyrka på ersättningslampa
- 9,5
- IP-kod
- IP44 | Kabelskyddad och stänktålig
- Skyddsklass
- Klass II – dubbelisolerad
- Antal ljuskällor
- 1
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- Android 10.0 och senare, iOS 16 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 48 månader efter introduktionsdatum
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Dismantle Instructions