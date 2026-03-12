Lucca-vägglykta i modern design med svarta band lyser upp med belysning i bred skala från reglerbart vitt och färger för dina uteplatser och verandor. Skapa indirekt sken med funktionella ljus för aktiviteter utomhus eller ställ in din favoritfärg i lyktan och skapa ljuvlig atmosfär på dina trädgårdsmiddagar. Du styr enkelt Lucca med Hue-appen och smarta assistenter från en Hue Bridge eller Hue Bridge Pro. Nätverksanslutningen med Zigbee och Hue Bridge gör att inte obehöriga får åtkomst till ditt smart light-ekosystem. Kompatibel med Matter som ger enklare och helt sömlös integrering med enheter från andra märken. I paketet ingår väggkontakter och skruvar för installationen.

Reglerbara vita och färgade ljus

A60-ljuskälla med 1100 lumen ingår

App- och röststyrning

Kompatibel med Zigbee och Matter

Väggkontakter och skruvar ingår