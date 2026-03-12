Philips Hue slim infälld belysning med tunn profil låter dig placera infälld belysning i vilket rum som helst – till exempel i rum med undertak. Den breda spridningsvinkeln och det höga ljusflödet innebär att du kan lysa upp ännu större utrymmen.

Reglerbara vita och färgade ljus

Precisionsfärgblandning med Chromasync™

1500 lumen

Vattentålig, fukttålig (IP44)

Anslutning med Hue Bridge och Bluetooth