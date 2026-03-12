Slim infälld belysning 170 mm

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Närbild på framsidan av Hue White and color ambiance Slim infälld belysning 170mm
I lager
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Om Slim infälld belysning 170 mm

Philips Hue slim infälld belysning med tunn profil låter dig placera infälld belysning i vilket rum som helst – till exempel i rum med undertak. Den breda spridningsvinkeln och det höga ljusflödet innebär att du kan lysa upp ännu större utrymmen.

  • Reglerbara vita och färgade ljus
  • Precisionsfärgblandning med Chromasync™
  • 1500 lumen
  • Vattentålig, fukttålig (IP44)
  • Anslutning med Hue Bridge och Bluetooth
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