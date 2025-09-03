Support
Startpaket: 3 st E27 smarta ljuskällor + Dimmer Switch + Bridge Pro

Få smarta belysningsfunktioner med Bridge Pro. Med ett nytt chip som kan köra komplexa algoritmer och AI-funktioner, snabbare och starkare än någonsin. Skaffa stämningsljus till alla rum med de medföljande färgkompatibla ljuskällorna och styr enkelt med den medföljande strömbrytaren.

Produktfördelar

  • Stöd för över 150 lampor och 50 tillbehör
  • Använd lampor som rörelsesensorer med MotionAware™
  • Ger dig surroundbelysning med Hue och integrerad säkerhet
  • White ambiance +16 miljoner färger
  • Anpassningsbar bekväm styrning
Visa alla produktspecifikationer
Hitta en produktmanual

Zigbee-säkerhet

Zigbee-säkerhet

Din integritet är vår prioritet. Zigbee och Philips Hue förhindrar obehörig åtkomst till ditt smarta belysningsekosystem.

Styr hela hemmet varifrån som helst

Styr hela hemmet varifrån som helst

Hue Bridge och Bridge Pro ger dig tillgång till ditt smarta hem-system var du än är från Hue-appen. Styr dina lampor, få säkerhetsmeddelanden – eller konfigurera bara ditt system så det körs efter schema med automatiseringar.

Hue MotionAware™

Hue MotionAware™

Den här spännande nya funktionen som är exklusiv för Bridge Pro gör att belysningssystemet reagerar intuitivt på rörelser i hemmet. Genom att använda minst tre lampor i samma rum kan du skapa ett rörelseområde som detekterar närvaro och utlöser alla lampor du tilldelar området. Ingen separat rörelsesensor behövs!

Mer kapacitet, snabbare processor

Mer kapacitet, snabbare processor

Jämfört med Hue Bridge har Bridge Pro 3 gånger mer kapacitet, stöd för mer än 150 lampor, mer än 50 tillbehör, 500 scener och 5 gånger snabbare svarstider med nya Hue Chip Pro.   

Specifikationer

Storlek

  • Mått (B × H × D)

    60 x 110

Design och finish

Hållbarhet

Miljö

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Garanti

Ljusegenskaper

Förpackningens mått och vikt

Förpackningsinformation

Strömförbrukning

Service

Tekniska specifikationer

Bridge

Ljuskällan

Strömbrytaren

Förpackningens innehåll

Kompatibilitet

Övrigt

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

